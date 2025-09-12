Pottyondy Edina Charlie Kirkről: Ez az indulat, ez a gyűlölet itt van Magyarországon is

Meghalt Charlie Kirk amerikai szélsőjobboldali médiaszemélyiség, akire szerdán lőttek rá a Utah Valley Egyetem kampuszán.

A 31 éves Kirk az amerikai jobboldal egyik legismertebb alakja volt az utóbbi pár évben. 18 évesen alapította a Turning Point USA nevű szervezetet, amelyet haláláig vezetett. A TP USA egy meghatározó, a jobboldalt befolyásolni kívánó szervezet volt, amely kezdetben az amerikai egyetemek liberális fölényét kívánta ellensúlyozni. Később viszont a szervezet jelentős befolyást szerzett Donald Trump körül, az elnök fiai is szorosan kapcsolódtak hozzá.

Halálával kapcsolatban Pottyondy Edina arról ír, megrázta az influenszer ellen elkövetett merénylet.

Ez a szélsőséges megosztottság, amit a politika és a kultúra közösen zúdít az emberre, az az elképesztő indulat, ami világszerte forrong, számtalan tényezőből ered. Aki tényleg szembe akar nézni a valósággal, felteszi magának a kérdést, hogy a felelősség mennyire terheli a saját politikai közösségét. Az elmúlt években egyre több politikai merényletet követtek el Amerikában. Meglőtték Trumpot. Minnesotában két demokrata törvényhozót és feleségeiket lőttek le, az egyik házaspár meghalt. A Képviselőház elnökének férjét kalapáccsal próbálták szétverni, megöltek egy vállalatigazgatót, és most Charlie Kirköt is. Ne legyen kétségünk: ez az indulat, ez a gyűlölet itt van Magyarországon is, és egész Európában. A Ficót megtámadó elmebeteg, a Budapesten garázdálkodó antifák, a Budah*ázy-galeri, vagy éppen az ellenzéki kritikust megtámadó propagandista mind ugyanannak a forrongó erőszaknak a jelei.

Úgy folytatja, nem megoldás, hogy „egyre hangosabban ülvöltjük, hogy a másik a hibás.”

Ha egyáltalán lehetséges a változás, az csak úgy valósulhat meg, ha jobbak, türelmesebbek, nagyvonalúbbak leszünk, mint a tegnapi önmagunk. Különben a pokolra fogunk jutni mindannyian, még mielőtt meghalnánk.

