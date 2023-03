Tizennégy év házasság, két gyerek és egy előre nem látható tragédia – így lehet jellemezni Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis kapcsolatát, akik nemcsak a vörös szőnyegen tűntek eddig is egymás tökéletes partnerének, de a színész betegségének ismeretében úgy érezzük, ők tényleg olyan hollywoodi pár, akiknek a találkozása sorsszerű volt. De mit tudunk Willis huszonhárom évvel fiatalabb feleségéről? És hogyan változott meg az életük, miután a népbetegségnek számító demencia pallosként jelent meg életük felett?

A legkülönlegesebb kapcsolat

Emma Heming a hetvenes évek végén született Máltán brit apától és indiai-guyanai anyától. Meglehet, származásának köszönheti egzotikus arcát is, ez volt ugyanis az egyik ok, amiért nagyon hamar elindult a modellpályán. Az 1990-es években megnyert egy modelleknek kiírt brit tévés vetélkedőt, ami jövőképet rajzolt neki arról, mivel kellene foglalkoznia. Noha szupermodell-karriert nem futott be, de egy kanadai fehérnemű-márka arca vált belőle a húszas éveire, ezáltal óriásplakátokon, magazinokban bárki rábukkanhatott a fotóira. Később a Chanel, a Dior és a Valentino divatmárkákkal is együtt dolgozott, miképp a világ legjobb fotográfusaival.

Heminget kiskorától az anyja nevelte, a szülei elváltak. A modellkedés nemcsak tervezett pálya volt, a szükség is közrejátszott: a szegényes életkörülményeik miatt a fiatal lánynak is be kellett adnia valamit az otthoni kasszába. 2005-ben a Maxim című, férfiaknak szóló divatmagazin a világ száz legszexisebb nője közé válogatta be (manapság az ilyen felütésű gyűjtések kikopóban vannak); és ugyanabban az évben találkozott Heming a nyolcvanas-kilencvenes évek legmenőbb egysorosait magáénak tudó akciósztárral. 2005-öt írunk, mikor Bruce Willis és leendő felesége először összefutnak egy Los Angeles-i konditeremben: a hely aligha alkalmas ismerkedésre, közös pontok a súlyzókon és a gyakorlatokon túl mégis vannak. A színész jelenlegi betegsége azt mondatja velünk: volt valami sorsszerű abban, hogy Heming és Willis ugyanahhoz az edzőhöz jártak tréningezni.

Rajta keresztül ismerkedtek meg, Willis ekkor már sok éve szingli volt, 2000-ben vált el Demi Moore-tól, és csak rövidke kapcsolatai akadtak. Heming azonban nem volt egyedül, jegyben járt egy üzletemberrel, így a színésszel való kapcsolata két év múlva, 2007-ben kapott valódi lökést, mikor már jegygyűrű nélkül, facéran találkozott újra Wilisszel.

Randizni mentünk azon a pénteken, amikor Emma vissza akart költözni New Yorkba, ahol korábban élt. Aznap őrülten beleszerettem. Amikor arra gondolsz, hol fogod megtalálni életed nagy szerelmét, ritkán számítasz arra, hogy olyasvalakiről van szó, akit már ismersz – nem pedig egy rejtélyes nagy ő-ről

– erről már az akciósztár mesélt. Sokat nem vártak: 2009-ben összeházasodtak egy privát ceremónia keretében a Turks- és Caicos-szigeteken. Előtte több alkalommal feltűntek vörös szőnyeges eseményeken, ezeken visszafogottnak tűntek – Willisről egyébként is tudjuk, nem csípi annyira a reflektorfényt, mint amennyi abból jutott neki évtizedeken átívelő karrierje alatt. Arról azonban nem volt rest többször, több helyen áradozni, hogy ilyen különleges kapcsolata még senkivel nem volt: „Egyáltalán nem akarok távol lenni Emmától. Ez a legkülönlegesebb kapcsolatom, amiben valaha voltam”.

Számára tényleg megváltás volt a találkozásuk:

Az elmúlt tíz évet egyedül töltöttem, és többnyire boldogtalanul. Sötét helyen. Soha nem gondoltam volna, hogy az a megoldás, hogy rátalálok valakire. Azt mondogattam, egyedül vagyok, de nem vagyok magányos. Csakhogy ez önámítás. Emma mellett elkezdtem létezni, és napról napra sokkal boldogabb lett az életem

– fogalmazott egy több mint tíz évvel ezelőtti interjúban a színész.

Pedig bőven akadtak buktatói ennek a kapcsolatnak. Willisnek három gyereke született Moore-tól, viharos házasság volt az övék, és bár kapcsolatuk jónak nevezhető válásuk után is, épp ez nyomhatta volna rá a féltékenységi bélyeget a Heminggel való frigyére. Merthogy Willisszel együtt három felnőtt gyereket és egy nagyon híres exfeleséget kapott a nyakába a modell, akik aktívan jelen vannak az életükben. Erről korábban Heming azt nyilatkozta, Moore példásan üdvözölte őt, mikor először találkoztak.

Úgy fogadott engem a családjában, ahogy én őt a miénkben. Nagyon tisztelem azt, ahogy Bruce és Demi a válásuk során dolgoztak azon, hogy gyermekeiket előtérbe helyezhessék. Sokat tanultam és fejlődtem, miközben ezt láttam. Nagyon hamar találkoztam Demivel és a lányaival, előtte persze ideges voltam, mert sosem volt olyan pasim, akinek gyerekei vannak.

Williséknek két lányuk született: 2012-ben Mabel, 2014-ben Evelyn: „A fiatalabbak szeretik, hogy nővéreik vannak. Csodás a köztük lévő kapcsolat. Nem találkozunk annyiszor, mint ahányszor szeretnénk, de mi a nyugati, ők pedig a keleti parton élnek” – mondta a színész felesége az egyébként kitűnően működő mozaikcsaládról. A mindennapjaikba egy korábbi interjú során engedett betekintést: Willis civilben nem az a kőkemény macsó, mint a filmeken, sokkal inkább lágyszívű apuka, aki nem igazán tudja, hogyan kell a gyerekeket megfegyelmezni. Felesége szerint ez jól van így, ő az anyja révén megtanulta, miként kell terelgetni szigorúan, de mégis céltudatosan a kicsiket. Bár kapcsolatuk mindig is erős volt, tíz év házasság után úgy érezték, egy újabb ceremóniával megerősítik fogadalmukat. Ahogy az előző esküvőn, ezen is jelen volt Moore és Willis három lánya – míg előbbi videókkal dokumentálta a pillanatokat, a Willis-csemeték énekes produkciókkal dobták fel a hangulatot.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) által megosztott bejegyzés

A bulvármédia és a bulvárt fogyasztók hajlamosak felszínesen megítélni egy-egy híresség kevésbé ismert párját. Heming is keresztülment azokon a nehézségeken, amiken egy sztárfeleségnek majdhogynem kötelező: a házasság megkötése után modellkarrierjét szinte egycsapásra befejezte, feladatai többnyire abból álltak onnantól, hogy Willist kísérte a vörös szőnyegen, és az anyai teendőit látta el, míg a színész filmeket gyártott a dvd-piacra. Ám az egykori modellt nem olyan fából faragták, aki szeret tétlenül otthon csücsülni: „Mikor Bruce-szal találkoztunk, már olyan régóta modellkedtem, törtem is a fejem, mi lesz a következő lépés. A legjobb ötleteim a várandósság alatt jöttek” – magyarázta azzal kapcsolatban, miért hozott létre saját, babáknak szánt kozmetikum-márkát, amivel – érdekesség – az európai piacra tört be. Emellett rendszeresen írt saját blogjára, amit nem feltétlenül egy Tóth Gabi-féle család-anyaság-gyereknevelés háromszögben kell elképzelnünk, ám tény, Heming Willis írásaiban is betekintést kapunk családi életük bizonyos szegmenseibe (szerencsére, a lavórban fürdéstől való rettegés nincs köztük).

A legnagyobb próbatétel

Közel egy évvel ezelőtt derült ki, hogy Bruce Willist afáziával diagnosztizálták: családja jelentette be a hírt, hogy a színész befejezi a filmezést is. A betegség hatással van a kognitív képességekre, emiatt a forgatások is egyre nehezebben mentek neki, sokszor elfelejtette, hol, mit és minek is csinál pontosan. Idén februárban tovább pontosították a diagnózist: Willis frontotemporális demenciában szenved.

Nincs kezelés a betegségre, ez azonban reményeink szerint változhat az elkövetkező években. Ahogy Bruce állapota előrehalad, reméljük, hogy a média minden figyelme arra irányulhat, hogy fényt derítsen erre a betegségre, amely sokkal több figyelmet és kutatást igényel.

Az elmúlt egy év komoly próbatételek elé állította a családot, de főként Emma Heming Willist, aki két gyerek nevelése mellett már férjéről is máshogy gondoskodik, mint korábban. Pár hónappal ezelőtt ő maga beszélt arról, hogy a mentális egészsége megsínylette ezt, ugyanis saját magát totálisan háttérbe szorította: „A családom szükségleteit az enyémek fölé helyezem, és rájöttem, hogy ettől még nem váltam sérthetetlenné. A háztartásban mindenki másról való nagyfokú gondoskodás megviselte a mentális egészségemet és az általános egészségi állapotomat. Ez pedig senkinek nem jó a családban. Valaki azt mondta nekem egyszer, ha másokkal túlságosan sokat törődsz, a végén magadról felejtesz el gondoskodni”.

Willis állapota aligha fog javulni a közeljövőben, sőt, a legnagyobb megpróbáltatások csak ezután következnek. A sajtó szeret is ezen csámcsogni, több valótlan állítást közöltek már a múltban, például azt, hogy Demi Moore volt férjéhez és feleségéhez költözött, így segítve a gondozását. Emma Heming Willis ezt a sztorit is rövidre zárta, helyretéve a keselyűként fölöttük lebegő amerikai újságokat. De nemcsak velük van gondja, hanem a birtokuk körül lesben álló paparazzókkal is, akik minden lehetőséget megragadnak, hogy friss képeket lőjenek a betegeskedő színészről. A jelenség annyira elfajult, hogy több esetben rákiabálnak a színészre, hátha így a kamerák felé fordul, mond egy-két szót magáról. Felesége ezt elégelte meg:

Tudom, hogy ez a munkátok, de tartsatok távolságot. A videósokat kérem, ne kiabáljanak oda a férjemnek, hogy megkérdezzék, hogy van, vagy bármi mást. Ne tegyétek, jó? Hagyjatok neki teret! Engedjétek meg, hogy a családunk vagy bárki, aki aznap vele van, biztonságban eljuttassa őt A-ból B-be.

A színész egyedül már nemigen közlekedhet, félő, hogy olyan eset történik, mint 2021 januárjában: akkor Willis egyedül látogatott el egy Los Angeles-i üzletbe, de a Covid-járvány közepén sem volt hajlandó maszkot húzni. Biztonságiak tessékelték ki az üzletből az értetlenkedő színészt, aki később nyilatkozatot adott ki, elismerve: felelőtlen volt. Nem nehéz összerakni a képet, hogy egy ilyen betegség nem egyik napról a másikra alakul ki, előjelei annál jóval korábban megmutatkoznak.

Emma Heming Willis már speciális képzéseket is elvégzett, nemrég egy neves demencia-specialistánál járt, arról szerezve új ismereteket, hogyan kell megkönnyíteni a család életét, ha egy ápolásra szoruló emberrel élnek együtt: a szakértő később arról áradozott, a színész felesége elhivatott, elismerést érdemel azért, amilyen elánnal dolgozik a családjuk jólétéért – bár ő kívülálló, de azt látja,

a nő tényleg mindent megtesz, amit ebben a helyzetben lehet.

De nem egyszerű a küzdelem, erről pedig az olyan napokon lehet leginkább megbizonyosodni, mint egy születésnap, ami mentálisan is padlóra küldheti Willis szeretteit. A színész nemrég 68 éves lett, felesége az Instagramon számolt be az ünneplésről, miképp arról is, rettenetesen nehéz feldolgozni azt, ami velük történik.

Ma van a férjem születésnapja. A reggelt úgy kezdtem, hogy sírtam, ez a duzzadt szememen és a nedves orromon is látszik. Fontos, hogy ezt az oldalát is lássátok a dolgoknak. Mindig kapom az üzeneteket, hogy ó, mennyire erős vagyok, hogy tudom ezt csinálni. Nincs más lehetőségem. Bár volna: de két gyereket nevelek ebben a helyzetben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) által megosztott bejegyzés

Mire számíthat a család? Tényleg beállhat javulás?

A HáziPatika.com még februárban írt arról, pontosan milyen tünetekkel jár a színész betegsége:

a frontotemporális demencia egy gyűjtőfogalom, amely alá olyan betegségek tartoznak, amelyek az agy homlok- és halántéklebeny szövetének fokozatos pusztulásával járnak

– olvasható a cikkben. Ez az állapot lassacskán alakul ki, a legnagyobb problémát az okozza, hogy az agy kulcsterületein abnormális fehérjehalmozódás jön létre, ettől változik meg az emberek viselkedése, személyisége, beszéde. Más, mint az Alzheimer-kór, ugyanis Willis esetében azt feltételezhetjük, memóriaromlás csak nagyon késői, jelentősen előrehaladott stádiumban állhat be.

A lap előrevetíti, a színész állapota tovább romolhat, hiszen egyre több agysejtje pusztul majd el, ami mozgási panaszokat és kommunikációs zavarokat okozhat. Végül már az étkezés is nehézkessé válhat. Egy pusztító betegségről beszélünk, nincs rá gyógymód, a kezelési lehetőségek szűkösek. Egyedül az életminőség javítása az egyetlen megoldás, erre törekszik Willis családja is. Feleségével a tizennegyedik házassági évfordulójukat ünnepelték március közepén, ami miatt nosztalgiázott is Emma Heming Willis: megosztott egy Instagram-videót a házasságukat megerősítő fogadalmukról, azt írva: csodás pillanatokat éltek át már eddig is, és ezeket igyekeznek férje emlékében tartani, amíg tudják.