Vályi István reagált arra, hogy politikai nézetei miatt kizártak egy tagot az Őrségi Oldtimer Egyesületből

Vályi István autós újságíró pénteken Facebook-oldalán osztotta újra azt a neten terjedő levelet, melyben Bencsec István, az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület elnöke közli az egyik taggal, hogy mivel több alkalommal is megszegte azt az egyesületi szabályt, miszerint nem lehetséges a szervezet keretein belül ellenzéki pártok reklámozása, követése, vele való szimpatizálás nyilvános helyeken, illetve nyilvános online platformokon, így szeptember 1-től a tagságát megszüntetik. A levél azt is tartalmazza, hogy az egyesületnek, így annak tagjainak is mindenkor tisztelnünk kell Magyarország Kormányát, így a Fidesz-KDNP pártját.

Nincs is nagyon mit hozzáfűzni, az első betűtől a pecsét feliratáig úgy komplett helyzetjellemzés, ahogy van

– fűzte hozzá a levélről készült fotóhoz Vályi, majd kommentben kiegészítette a gondolatát ezzel:

Az a veteránautós egyesület, amely egzisztenciáját párttámogatáshoz köti (és TELJESEN mindegy, melyikéhez) és nem tudja fenntartani magát más módon, az nyugodtan húzza le a redőnyt.

Az ugytudjuk.hu megkeresésére az oldtimer egyesület elnöke egyébként annyit mondott az üggyel kapcsolatban, hogy a most kizárt tagok nagyon bekotorták maguk alá a parazsat, és buzdították a népet. Náluk pedig az elnöknek mindenhez joga van. A lap hozzáteszi, az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület Facebook-oldala szinte kivétel nélkül csak olyan posztokat tartalmaz, amit a Fidesz vagy Orbán Viktor osztott meg.