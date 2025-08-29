vályi istván
Szórakozás

Vályi István reagált arra, hogy politikai nézetei miatt kizártak egy tagot az Őrségi Oldtimer Egyesületből

Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 08. 29. 10:54
Mohos Márton / 24.hu

Vályi István autós újságíró pénteken Facebook-oldalán osztotta újra azt a neten terjedő levelet, melyben Bencsec István, az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület elnöke közli az egyik taggal, hogy mivel több alkalommal is megszegte azt az egyesületi szabályt, miszerint nem lehetséges a szervezet keretein belül ellenzéki pártok reklámozása, követése, vele való szimpatizálás nyilvános helyeken, illetve nyilvános online platformokon, így szeptember 1-től a tagságát megszüntetik. A levél azt is tartalmazza, hogy az egyesületnek, így annak tagjainak is mindenkor tisztelnünk kell Magyarország Kormányát, így a Fidesz-KDNP pártját.

Nincs is nagyon mit hozzáfűzni, az első betűtől a pecsét feliratáig úgy komplett helyzetjellemzés, ahogy van

fűzte hozzá a levélről készült fotóhoz Vályi, majd kommentben kiegészítette a gondolatát ezzel:

Az a veteránautós egyesület, amely egzisztenciáját párttámogatáshoz köti (és TELJESEN mindegy, melyikéhez) és nem tudja fenntartani magát más módon, az nyugodtan húzza le a redőnyt.

Az ugytudjuk.hu megkeresésére az oldtimer egyesület elnöke egyébként annyit mondott az üggyel kapcsolatban, hogy a most kizárt tagok nagyon bekotorták maguk alá a parazsat, és buzdították a népet. Náluk pedig az elnöknek mindenhez joga van. A lap hozzáteszi, az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület Facebook-oldala szinte kivétel nélkül csak olyan posztokat tartalmaz, amit a Fidesz  vagy Orbán Viktor osztott meg.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Pásztor Erzsi kórházi kezelésre szorult: „Nagyon sokat fogytam és rendkívül legyengültem”
A minőségi reggeli nem tartozott hozzá a fesztiválos élményekhez. Eddig
Kucsera Gábor a drogellenes DPK-ról: Ha meg tudok menteni akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte
Még a brit elitklubok közül is kiemelkedik a Rákay Philip által is látogatott Royal Automobile Club
Hatvanpuszta története: József nádor, füvészkedés, Mészáros Lőrinc, Nárcisz kutya, antilopok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik