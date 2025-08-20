Matt Damon egyszer majdnem megfulladt Jimmy Kimmel házában

Jimmy Kimmel nemrég a Varietynek adott interjút, melynek alkalmával egy váratlan történetet is elmesélt. Mint mondta, Matt Damon egyszer vacsorára érkezett hozzá, ám a torkán akadt az étel, amibe aztán majdnem belefulladt.

Sertésoldalast készítettem. Nagyon éhes volt, és gyorsan látott neki az ételnek. Fulladozni kezdett egy sertésbordától. Körülbelül másfél órán át nem tudta kiköpni. A testvére is ott volt

– emlékezett vissza a műsorvezető, aki azt javasolta, vigyék kórházba a színészt, mert ha Damon nála hal meg, egész hátralévő életét börtönben fogja tölteni.

Sokat nézelődtünk a YouTube-on, és végül arra a következtetésre jutottunk, hogy apró kenyérfalatokkal lehet a bordát lecsúsztatni a gyomrába. És a kenyér megmentette. Sokszor megpróbáltuk a Heimlich-fogást, de túl mélyen volt

– tette hozzá Kimmel, aki egyébként nemrég elárulta: megvan a terve, ha már nem bírja tovább Trump Amerikájában.