jimmy kimmelmatt damon
Szórakozás

Matt Damon egyszer majdnem megfulladt Jimmy Kimmel házában

Gilbert Flores / Variety / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 08. 20. 10:42
Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Jimmy Kimmel nemrég a Varietynek adott interjút, melynek alkalmával egy váratlan történetet is elmesélt. Mint mondta, Matt Damon egyszer vacsorára érkezett hozzá, ám a torkán akadt az étel, amibe aztán majdnem belefulladt.

Sertésoldalast készítettem. Nagyon éhes volt, és gyorsan látott neki az ételnek. Fulladozni kezdett egy sertésbordától. Körülbelül másfél órán át nem tudta kiköpni. A testvére is ott volt

– emlékezett vissza a műsorvezető, aki azt javasolta, vigyék kórházba a színészt, mert ha Damon nála hal meg, egész hátralévő életét börtönben fogja tölteni.

Sokat nézelődtünk a YouTube-on, és végül arra a következtetésre jutottunk, hogy apró kenyérfalatokkal lehet a bordát lecsúsztatni a gyomrába. És a kenyér megmentette. Sokszor megpróbáltuk a Heimlich-fogást, de túl mélyen volt

– tette hozzá Kimmel, aki egyébként nemrég elárulta: megvan a terve, ha már nem bírja tovább Trump Amerikájában.

Kapcsolódó
Jimmy Kimmelnek megvan a terve, ha már nem bírja tovább Trump Amerikájában: olasz állampolgár lett
Követné Ellen DeGeneres példáját.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Visváder Tamás szerint vannak tévések, akik keresztény hite miatt nem szeretnek vele dolgozni
A beköltözése után jött rá, hogy valami nagyon nincs rendben az új otthonával
Szulák Andrea: Szerintem a házasságom azért ment tönkre, mert elkezdtem valakivé válni
Működött a melltartótrükk a reptéren, de brit nő nem vállalná be még egyszer
Gripenek Budapest felett – képeken az augusztus 20-ai légi parádé
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik