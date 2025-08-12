jimmy kimmeldonald trump
Jimmy Kimmelnek megvan a terve, ha már nem bírja tovább Trump Amerikájában: olasz állampolgár lett

2025. 08. 12.
A humorista, Sarah Silverman podcastműsorában volt vendég Jimmy Kimmel, aki váratlan bejelentést tett, mikor Donald Trumpról beszélgettek. Az amerikai politika helyzet volt a téma, pontosabban az, hogy néhány híresség, köztük Rosie O’Donnell és Ellen DeGeneres is elköltöztek az Egyesült Államokból Trump elnök második ciklusának kezdete előtt.

Megkaptam az olasz állampolgárságot. Tényleg megvan. Ami történik az országban az olyan rossz, mint amilyennek gondoltad, sőt, sokkal rosszabb lett.

Kimmel korábban is élesen bírálta Trumpot, azt mondta, hogy azokat, akik az elnökre szavaztak, nem szabad elítélni, ha később „megbánták tetteiket”, mert a baloldaliaknak elfogadóbbnak kell lenniük.

Az ajtónak nyitva kell maradnia. Ha meg akarod változtatni a véleményedet, az nagyon nehéz. Ha be akarod ismerni, hogy tévedtél, az nagyon nehéz. Ritkán történik meg.

Tényleg Trump miatt költözött Angliába Ellen DeGeneres, most csirkéket nevel
Először szólalt meg nyilvánosan novemberi költözésük óta.

