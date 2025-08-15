sophie turner
Sophie Turner azt mondja, egy A-listás celebpár miatta bontotta fel a jegyességét

2025. 08. 15. 19:51
Sophie Turner a napokban a Late Night With Seth Meyers című műsor vendége volt, ahol elmesélte, hogy évekkel ezelőtt miatta bomlott fel egy A-listás celebpár jegyessége – noha ő ezt egyáltalán nem akarta.

Mint mondta, a legjobb barátnőjével elmentek egy San Diego-i Comic-Con afterpartijára, ahol az ismerőse meglátott egy színészt, akit imádott, ezért könyörgött a színésznőnek, hogy köszönjön a férfinak. Turner nem ismerte a színészt, így mindössze annyit tett, hogy integetett.

Ennyi volt. Aztán később feltűnt, hogy egy lány figyel engem, egy híres színésznő. Én pedig odamentem, hogy el kell mondanom neki, milyen sokat jelent nekem

– emlékezett vissza a Trónok harca sztárja, aki odatáncolt a meg nem nevezett színésznőhöz, mire utóbbi úgy szólt:

„Abbahagynád a kibaszott flörtölést a vőlegényemmel?”.

Turner erre megkérdezte a nőt, ki a partnere, mire az rámutatott arra a férfira, akinek korábban integetett.

Fogalmam sem volt, ki ez a férfi. Kiderült, hogy aznap este felbontották a jegyességüket az integetésem miatt. Nem tudtam, hogy ekkora hatalom birtokában vagyok

– fogalmazott a színésznő, aki bevallása szerint nem nevezhette meg a sztori szereplőit, különben bajba került volna.

