Leonardo DiCaprio úgy érzi, érzelmileg a harmincas éveiben jár

Leonardo DiCapriót évek óta bírálják a közösségi platformokon, amiért csak nála jóval fiatalabb nőkkel randizik. A Page Six szúrta ki, hogy az ötvenéves színész nemrég az Esquire magazinnak adott interjút, melynek alkalmával azt a kérdést is megkapta, hány évesnek mondaná magát, ha nem tudná a valódi korát.

Harminckettő

– felelte DiCaprio, aki később azt is elmondta, hogy érzelmileg harmincötnek érzi magát.

Ami a korát és az életről való elmélkedést illeti, az Oscar-díjas színész úgy fogalmaz, elkezdett felerősödni benne az az érzés, hogy őszintébb akarjon lenni, és ne akarja az idejét pazarolni.

Csak elképzelni tudom, hogyan fog alakulni az elkövetkező néhány évtized. Például az anyámra nézek, aki pontosan azt mondja, amit gondol, és nem pazarolja az idejét. Nem próbál színlelni

– magyarázta DiCaprio, hozzátéve: meglátásai szerint ha valaki őszintébb, és kockáztatja, hogy a dolgai szétesnek, vagy a vállalt nézeteltérései miatt véget érnek kapcsolatai akár a magánéletében, akár a munkájában, az egyszerűen annyit jelent, hogy az illető nem akar többé időt pazarolni.

Sokkal őszintébbnek kell lenned. Ez szinte felelősség, mert az életednek sokkal több része van már mögötted, mint előtted.

A Titanic sztárja egyébként két éve Vittoria Ceretti olasz modellel alkot egy párt, utóbbi nyár elején töltötte be a 27. életévét.