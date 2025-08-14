herceg dávidherceg-pál bianka
Herceg Dávidék biztató híreket osztottak meg szemrendellenességgel született kislányukról

2025. 08. 14. 16:11
Folyamatosan fejlődik Sarah látása, és hamarosan megműtik.

Februárban jött világra Herceg Dávid és Herceg-Pál Bianka második gyermeke. A kislány, akit Sarah-nak kereszteltek, ritka fejlődési rendellenességgel született: egyik szeme nem fejlődött ki, és a másikkal sem látott teljesen. A szülők tavasszal azt mondták, a babának három műtétre lenne szüksége, ami Amerikában 60 millió forintba kerül. Nyár elején Belgiumban ráleltek egy másik szakemberre, aki elvégezhetné a műtétet, és nem kéne annyit utazni sem hozzá.

A házaspár most a Reggeliben biztató híreket osztott meg Sarah állapotáról. Mint elmondták, a kislány látása folyamatosan fejlődik, már észleli a fényeket és a tárgyakat, noha az orvosok erre eleinte nem láttak esélyt.

Nagyon nagy boldogság számunkra, mert magától elkezdte követni a tárgyakat is. Az elején egyáltalán nem jósolták meg az orvosok, hogy a tárgyakat látni fogja, még a fény is kérdéses volt. Most már, ha felé fordulunk, ránk figyel, a tárgyakat követi, a játékokat figyeli, fogja, nyúl a játékokért. Úgy gondoljuk, ha lesz műtéti beavatkozás, akkor eléri azt az állapotot, hogy nagyon szépen lásson, mindent lásson, amit mi

– árulta el az édesanya, hozzátéve: lányuk küzd a látásáért, és a fejlődése hétről hétre megfigyelhető.

Az operációval kapcsolatban az énekes ezt mondta:

Hamarosan műteni fogják, úgyhogy erre készülünk most lelkileg meg minden területen.

