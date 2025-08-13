Szeptembertől egyetemi oktató lesz a Kincsvadászok műtárgyszakértője, Megyesi Balázs

Megyesi Balázs a TV2 Kincsvadászok című műsorával tett szert országos ismertségre, szeptembertől pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hallgatói is találkozhatnak vele, ugyanis Műtárgyismeretek és menedzsment címmel indít képzést az intézményben.

Művész akartam lenni, de – aki nem tudja, az tanítja alapon – művészettörténész lettem

– mondta a Blikknek Megyesi, aki azt is elárulta, hogy a képzésben Kelen Anna, a Kincsvadászok másik szakértője is segít majd. Hozzátette, hogy a program nemcsak az egyetem, hanem saját maga számára is szívügy.

Ez egy szerelemgyerek, mindkét fél részéről közös szándékként született: egy újfajta, gyakorlatorientált megközelítés, amely túllép a hagyományos művészettörténeti oktatáson. A cél az, hogy olyan tudást adjunk át, amit a valóságban is lehet alkalmazni: kimegyünk terepre, restaurátorműhelybe, festményt restaurálunk, bútort újítunk fel. Aki elvégzi a képzést, magabiztosan tud majd mozogni a műtárgypiacon, legyen szó aukcióról, régiségpiacról vagy örökségkezelésről.

A műtárgyszakértőnek egyébként nem ez lesz az első oktatói tapasztalata: tartott már egyetemi előadásokat, sőt korábban saját iskolát is működtetett. Mint mondja, azt szereti, amikor a tanítványaival egymásnak adják át a tudást:

Valakit jobban érdekel a festészet vagy a tárgykultúra, ezek összeérnek, és ilyenkor én is tanulok a diákoktól.

A beszélgetés alkalmával Megyesi Balázs arra is kitért, hogy a vintage mára divattá vált, ami nem is véletlen, meglátásai szerint ugyanis a fiatalabb generáció értékrendjében egyre nagyobb szerepet kap a környezettudatosság – a vintage pedig a fenntarthatóság egyik módja.

Elkezdtek gondolkodni azon, hogy mekkora nyomot hagyunk a természetben. Az antik bútoroknál már kivágták a fát, megmunkálták, a használata már nem igényel további szennyezést

– magyarázza a szakértő, aki egyre több fiatallal találkozik a piacokon, és a közösségi oldalakon is sokan keresik kérdésekkel. Televíziós szereplésének nyomán pedig az utcán is bátrabban lépnek oda hozzá az emberek.

Az imént egy nagyon jó kis bisztróban ettem az Alföld közepén, az utca szélén, és az egyik szakács megkért, hogy nézzem már meg a fotókat a nagymamája bútoráról

– mesélte.