Megyesi Balázs papnak készült, de aztán szerelmes lett

Szerelme miatt mondott le a papságról Megyesi Balázs, a Kincsvadászokból ismert műtárgyszakértő.

Vallásos családban nevelkedtem, ezért is merült fel bennem ez a gondolat. Még előkészítőkre is jártam nyaranta. De aztán szerelmes lettem, és ez mindent felülírt. Alaposan belehabarodtam a lányba, sokáig együtt is voltunk. Sőt, évekkel később megpróbáltuk még egyszer, de már nem ment