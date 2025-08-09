A brit királyi család legismertebb tagjairól a 24.hu-n is szinte heti rendszerességgel írunk, mert úgy hisszük, a magyar olvasók számára is érdekes dolgok történnek velük. Ám a komoly múltra visszatekintő dinasztiának a jelenleg regnáló uralkodón, Károly királyon és legközelebbi családtagjain kívül is voltak, illetve vannak olyan tagjai, akiknek az élete – izgalmakkal teli történésekben – túlmutat az átlag emberek mindennapjain.

A kenti hercegné közülük is kimagaslik, és nem csak azért, mert magyar származású. Néhai SS-tiszt apja megnehezítette azt, hogy a brit királyi családban elfogadják őt, de furcsa hangvételű interjúival, rasszista kijelentésekkel is borzolta a kedélyeket a Buckingham-palotán belül. Ki ő, és miért volt rossz viszonya még Diana hercegnével is?

Olimpikon anya, náci apa

Marie Christine von Reibnitz viharos időkben, a II. világháború végén született, 1945. január 15-én Karlsbadban, egy népszerű fürdővárosban, amit ma Karlovy Varyként ismerünk. Apja neves német báró, Günther Hubertus von Reibnitz, anyja a magyar grófnő, Maria Anna Carolina Franziska Walburga Bernadette Szapáry volt, a magyar Szapáry család leszármazottja, nem mellesleg ünnepelt síelő, az 1936-os berlini olimpián osztrák színekben indult.

Marie Christine-ben – ő mindig így hivatkozik magára – anyai ágon királyi vér csörgedezett, hiszen Hedwig von Windisch-Graetz hercegnő unokája volt. A Szapáryak évszázadokon át töltöttek be magas hivatali pozíciókat az Osztrák–Magyar Monarchia és jogelődjei közigazgatásában. Ennek nyomán egy alkalommal a kenti hercegné azt találta mondani:

Több királyi vér csörgedezik az ereimben, mint bárki másban, akit Fülöp herceg óta a királyi családba házasítottak.

Apja Adolf Hitler elit gárdájának, az SS-nek a tagja volt – 1930-ban csatlakozott a náci párthoz. Erről 1985-ben szerzett tudomást a hercegné, amikor egy, a brit királyi családról könyvet író történész felfedezte, hogy a kenti hercegné apja német volt, nem pedig osztrák. Innen néhány lépés volt kideríteni a náci szálat. A hercegné ennek nyomán tévéinterjút adott, amelyben elmondta, hogy apja náci pártban való szerepéről tudott, de azt hitte, csak kényszerítették rá.