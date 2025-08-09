windsorok a hátsó sorbanbrit királyi családa kenti hercegnéa kenti herceg
Szórakozás

Utálatosnak tartotta Dianát a brit királyi család egyetlen magyar származású tagja, akit viszont „nyomulósnak” becéztek

24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 09. 20:04
24.hu
Legújabb cikksorozatunkban a brit uralkodói ház kevésbé szem előtt lévő, ám nagyon is izgalmas életet élő szereplőivel foglalkozunk. Elsőként a magyar származású Katherine Lucy Mary Worsley-val, akit mindenki csak úgy ismer: a kenti hercegné.

A brit királyi család legismertebb tagjairól a 24.hu-n is szinte heti rendszerességgel írunk, mert úgy hisszük, a magyar olvasók számára is érdekes dolgok történnek velük. Ám a komoly múltra visszatekintő dinasztiának a jelenleg regnáló uralkodón, Károly királyon és legközelebbi családtagjain kívül is voltak, illetve vannak olyan tagjai, akiknek az élete – izgalmakkal teli történésekben – túlmutat az átlag emberek mindennapjain.

A kenti hercegné közülük is kimagaslik, és nem csak azért, mert magyar származású. Néhai SS-tiszt apja megnehezítette azt, hogy a brit királyi családban elfogadják őt, de furcsa hangvételű interjúival, rasszista kijelentésekkel is borzolta a kedélyeket a Buckingham-palotán belül. Ki ő, és miért volt rossz viszonya még Diana hercegnével is?

Olimpikon anya, náci apa

Marie Christine von Reibnitz viharos időkben, a II. világháború végén született, 1945. január 15-én Karlsbadban, egy népszerű fürdővárosban, amit ma Karlovy Varyként ismerünk. Apja neves német báró, Günther Hubertus von Reibnitz, anyja a magyar grófnő, Maria Anna Carolina Franziska Walburga Bernadette Szapáry volt, a magyar Szapáry család leszármazottja, nem mellesleg ünnepelt síelő, az 1936-os berlini olimpián osztrák színekben indult.

Marie Christine-ben – ő mindig így hivatkozik magára – anyai ágon királyi vér csörgedezett, hiszen Hedwig von Windisch-Graetz hercegnő unokája volt. A Szapáryak évszázadokon át töltöttek be magas hivatali pozíciókat az Osztrák–Magyar Monarchia és jogelődjei közigazgatásában. Ennek nyomán egy alkalommal a kenti hercegné azt találta mondani:

Több királyi vér csörgedezik az ereimben, mint bárki másban, akit Fülöp herceg óta a királyi családba házasítottak.

Apja Adolf Hitler elit gárdájának, az SS-nek a tagja volt – 1930-ban csatlakozott a náci párthoz. Erről 1985-ben szerzett tudomást a hercegné, amikor egy, a brit királyi családról könyvet író történész felfedezte, hogy a kenti hercegné apja német volt, nem pedig osztrák. Innen néhány lépés volt kideríteni a náci szálat. A hercegné ennek nyomán tévéinterjút adott, amelyben elmondta, hogy apja náci pártban való szerepéről tudott, de azt hitte, csak kényszerítették rá.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
„Kértem, hogy üssön, ne hagyja abba” – Hódi Pamela 11 éves lánya kedvéért tért vissza a ringbe
Szilágyi Liliána a testképzavarról: Ebből nem lehet teljesen, százszázalékosan kijönni
Nevet változtatott és zenei karrierbe kezdett a Modern család Lilyje
Videón, ahogy a sofőr megpróbálja kimanőverezni a furgonját a vasúti átjáróból
Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vonalon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik