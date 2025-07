Szarvas Andi: Isten áldja azt, aki kitalálta a tápszert!

Már négy hónapos Szarvas Andi kislánya, Zina. Az édesanya nemrég a story.hu-nak adott interjút, melyben elmondta, hogy mióta túl vannak a hasfájós időszakon, egy rossz szava sem lehet.

Azt kell, hogy mondjam, mostanra már tudjuk is élvezni a babázást. Az aggódáson is túlvagyunk… Szörnyű érzés tehetetlennek lenni, miközben a kisbabánk keservesen sír, mert fáj a hasa. Illetve az sem volt könnyű, amikor egyszer csak tele lett kiütéssel. Nagyjából két és fél hónapig szoptattam, utána kénytelen voltam tápszert is adni neki, mert pusztán az anyatejtől nem gyarapodott a súlya. Ekkor derült ki, hogy tejfehérje-érzékeny, ismét váltanunk kellett. Végül megtaláltuk a tökéletes megoldást, és helyreállt minden. Ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy Isten áldja azt, aki kitalálta a tápszert!

– mondta a portálnak a szépségkirálynő, aki sajnálja, hogy a lánya már nem anyatejes baba, de a lényeg az, hogy Zina már szépen elkezdett kerekedni.

Már hat kiló! Sokat van kézben, tehát érzem a súlyát… De egyébként jól elvan a pihenőszékében, illetve a játszószőnyegén is. Igyekszem egyre többet hasra tenni. Ettől kissé beállt a nyaka – kellett vinni tornára is –, de muszáj erőltetni, ne maradjon ki egy fázis sem a mozgásfejlődéséből. És megy már neki az átfordulás is. Nagyon ügyes baba. Meg egy tündér! Jól eszik, jól alszik, sokat mosolyog.

Mint meséli, reggelente tisztába teszi a lányát, megeteti, felöltözteti és játszik vele, aztán beülteti a székébe, a baba pedig türelmesen végignézi, ahogy megreggelizik és megissza a kávéját, délután pedig azt is, amikor edz.

Többnyire otthon tornázom, ez nem több negyven percnél. Bár hamarosan szeretnék visszamenni a személyi edzőmhöz, és pilatesre is jó lenne eljutni.

A beszélgetés alkalmával az édesanya arra is kitért, hogy a férje legalább annyi időt tölt a babájukkal, mint ő. Szarvas így már egy-két eseményre is el tudott menni, nemrég pedig a férje egy Jennifer Lopez-koncertjeggyel is meglepte.

Mennyire jó volt kicsípni meg kisminkelni magam… Már az öltözködés is könnyebb így, hogy elkezdtem visszanyerni a formám. Nemrég épp a bátyám mondta – akitől ez nagy szó –, hogy »jé, hogy lefogytál!«, és hát ezért mindent meg is teszek. Szépségkirálynő vagyok, nekem a testem a munkaeszközöm, tehát oda kell figyelnem magamra. Amíg Zina szopizott, nem számított, miben mennyi kalória vagy cukor van, megettem. De ennek vége, nincs több csalás. Viszont legalább nem kívánok nehezeket. Hamburger helyett a salátával is beérem. És már csak egy méretre vagyok a régi súlyomtól. Jelenleg 36-38-as ruhákat hordok, szóval közel a cél! Mérlegre viszont nem állok, a terhesség alatt sem álltam, nem akartam magam sokkolni!

Ami az esti rutinjukat illetti, az édesanya elárulta, hogy náluk ez másképp alakult, mint a legtöbb kisgyerekes családnál. Hét óra helyett este kilenc körül fürdetik a babájukat, mert utána rögtön le is tudják fektetni.

Mi ezt Zsoltival tudatosan alakítottuk így: ez jobban illeszkedik az életünkhöz. Ám olyan sokan megszóltak miatta, hogy bűntudatom volt… Aztán rájöttünk, csakis az számít, nekünk és a babánknak mi a jó

– tette hozzá a szépségkirálynő, aki nemrég arról is beszélt, miért nem szokott főzni a családjának.