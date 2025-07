Puskás-Dallos Peti a feleségéről: A kapcsolatunk elején sokat mondtam neki, hogy néha azt érzem, mintha testvérek lennénk

Puskás-Dallos Peti volt Palik Lászlóék vendége a Három igazság legutóbbi adásában. A műsorban az énekes azt a kérdést is megkapta, miért a felesége, Puskás-Dallos Bogi élete szerelme.

Biztos, hogy nagyon mérges lesz a feleségem, hogy ezt mondom, de a kapcsolatunk elején sokat mondtam neki, hogy néha azt érzem, mintha testvérek lennénk

– mondta a The Biebers frontembere, majd felidézte, hogy amikor annak idején női mentort castingoltak az X-Faktorba, mennyire tetszett neki az, ahogyan Dallos Bogi feltalálta magát mellette, ByeAlex és Gáspár Laci mellett.

Miközben kicsit azt vártad tőle, hogy bejön ez az édes, kedves kislány, húszéves csajszika, és egyszer csak úgy feltalálta magát, annyira érezte és annyira látta a helyzetet. Annyira tudta, hogy egyszer csak kivel, hogyan kell beszélni, hol van a humora, hol van a drámája, és a dramaturgiai érzék, hogy egy castingon egy lány sem volt ennyire frappáns, aki egyszer csak felfedezte, hogy miről szól ez a casting. Arról, hogy van-e dramaturgiai érzéked ehhez az egészhez

– magyarázta

Hogy nem csak ülsz, hogy nem, nem, igen, mert azt valójában mindenki meg tudja csinálni. Hanem te képes vagy beszélni erről az egészről, úgy, hogy melletted itt van ez a három vadbarom, aki a castingon tényleg megbolondulva a férfi energiáját próbálja itt mutogatni. És Bogi volt az, akin azt éreztem, hogy de durva, ebben nagyon hasonlítunk, hogy egy pillanat alatt érzi a helyzeteknek a nehézségét, a játékosságát, és azt, hogy ő miért akkor jött, mit csinál, és mit kell megmutatnia. Ez nagyon tetszett benne, és aztán nem is értettem, ő miért nem veszi észre azt, hogy mi nagyon hasonlítunk, és szerintem jó pár lennénk.

Mint mondja, amiatt, hogy egyfajta testvéri szeretetet is éreznek egymás iránt, szerinte egy csomó helyzetet meg tudnak oldani és bocsánatot kérni a másiktól. Úgy fogalmaz, köztük is vannak konfliktusok, de talán ez a hasonlóság az, ami arra készteti őket, hogy megoldják az adott helyzetet, miközben tudja, mire számíthat a feleségétől, és hogyan térnek majd vissza oda, hogy ők valójában egy jó pár, és túl fognak esni a nehézségen.

Az énekes bevallása szerint Dallos Bogi mellett kezdte el azt érezni, hogy befejeződött a csajozós korszaka, és az énekesnő az, akire szüksége van, és akivel el tudja képzelni az életét – noha Dallos hónapokig észre sem vette, hogy udvarol neki.

Azt gondolta, hogy én egy támogató fiú vagyok, aki elmegy koncertekre, meg szereti a kollégáit úgy bátorítani, kíváncsi rájuk. Azt gondolta, ez nem udvarlás, hanem csak úgy támogatom, bírom őt.

Elmesélte, hogy egyszer az énekesnő fel is hívta őt magához, ekkor kérdezte meg végül, hogy udvarol-e neki Puskás, akinek erre az volt a válasza, hogy úgy gondolja, Dallos lesz majd a felesége.

Borzasztóan kiröhögött, akkor is csak azt gondolta, hogy jó, a Peti biztos így csajozik. Azóta mindig mondom neki, hogy ez a legnagyobb sértés, amit nekem mondtál, mert te azt hiszed, hogy ilyen amatőr vagyok, hogy ez a csajozós szövegem? Azért ennél kifinomultabb eszközeim voltak. Sokkal jobb dumáim voltak, ezt csak neked szántam. Végülis, bejött.

A beszélgetés alkalmával az is szóba került, hogy az énekesnek sokat jár az eszében az, milyen lesz majd a gyereke jövője, ha kikerül abból a burokból, amiben élete első éveiben él. Hozzátette, hogy az a világ is nyomasztja, amit ő lát maga körül, ugyanis úgy véli, kulturális fasizálódás történik.

Arra gondolok, amilyen burkokat állítunk fel, és hogyan tagolunk embereket, és azért ez egy picit megrémiszt a gyerekemmel kapcsolatban is. Hogy neki ez lesz a normális, hogy ebben nő fel?

Elárulta, attól is tart, megbélyegzik-e majd a gyerekét amiatt, mert esetleg másként táplálkozik, mint a társai, vagy mivel találkozik majd, ha ismert szülők gyerekeként bekerül egy közösségbe, és képes lesz-e majd kezelni, ami ezzel jár. A témában Palik László azt tanácsolta neki, válassza el az online és a fizikai teret, ugyanis elmondása szerint az ő fiai sem voltak soha direkt atrocitásnak kitéve, ahogyan a hétköznapi életében ő is csak mosolyt kap másoktól, negatívumot fizikai kontextusban sosem tapasztalt tévésként. A téma kapcsán az énekes zárszóként hozzátette, hogy édesapja gyerekként azt tanácsolta neki, sose féljen nem beállni a sorba, és végülis a saját élete meg is mutatta neki, hogy ettől valóban nem kell félni.

A teljes beszélgetést ide kattintva lehet meghallgatni.

