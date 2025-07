Palik László elmondta, van-e benne félelem amiatt, hogy esetleg rossz választ ad a játékosoknak a Legyen Ön is milliomos!-ban

Vasárnap este új évaddal tért vissza a TV2-re a Legyen Ön is milliomos!, ezúttal is Palik László műsorvezetésével. Palik most a Borsnak adott interjút a vetélkedő kapcsán, melyben a lap azon kérdésére is válaszolt, hogy van-e benne félelem amiatt, hogy esetleg rossz választ ad a játékosoknak – az idei évadtól ugyanis már négy segítségkérési lehetőséggel élhetnek a versenyzők, és a műsorvezetőt is kérdezhetik.

Nagyon röviden tudok erre válaszolni: csak az van bennem. Abban a pillanatban, ahogy megszólítanak ebben a kérdéskörben, és kérik a segítségemet, hirtelen a tudat- és ösztönrendszerem játékossá tesz, ezért is mondom nagyon őszintén, hogy nem kívánkozom odaülni a játékos székbe. Abban a pillanatban az az érzésem, hogy egy majrévasat szorongatok

– magyarázta a műsorvezető, aki bevallása szerint nem csak attól tart, hogy „na most akkor kiderül, milyen buta is ő”.

Sőt, ennél is bonyolultabb a helyzet, önbeszélgetés zajlik bennem, mert hirtelen rám szakad egy felelősség. Mert, ha én azt mondom, hogy sejtem vagy tudom a választ, azzal orientálom, beállítom egy irányba azt, aki velem szemben ül. És ha hibázok, kinyírom a reményeit, kinyírom az álmait!

A téma apropóján Palik azt is megosztotta, hogy az ilyen helyzeteket nagyon nehezen éli meg, ráadásul van, hogy neki sincs fogalma a helyes válaszról.

Van, amikor ötletem sincs a helyes megfejtésről, és még kimatekozni sem tudom, ilyenkor ezt azonnal el is mondom a játékosnak. Az ugyanis nem jó, hogyha ott görcsösen elkezdek valamit kitalálni, aminek lehet, köze sincs a helyes megoldáshoz, és ezzel teljesen tévútra viszem a játékost. És ezért is teszem hozzá az esetek túlnyomó többségében, hogy mit érzek, hány százalékos valószínűséggel lehet az a helyes válasz, amit mondok. Mert ott nekem ki kell mondanom azt, amit érzek vagy gondolok. Én ilyenkor azonnal játékossá válok, és aki kérte a segítséget, azzal onnantól kezdve mi egy csapatot kell, hogy alkossunk egy közös cél elérése érdekében!

– tette hozzá.

A műsor új évadának első adásában Stohl András is játszott, aki egy ponton el is érzékenyült a stúdióban.