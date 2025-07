Stohl András elsírta magát a Legyen Ön is milliomos! stúdiójában

Vasárnap este elindult a Legyen Ön is milliomos! új évada, melyben Stohl András és ritkán látott nővére, Viktória is játszottak. A színész az egyik helyes választ követően megjegyezte, hogy milyen büszkék lennének rájuk a szüleik, amit hallva a testvére elérzékenyült. Miután a következő, tízmillió forintos kérdésre is helyesen tippeltek, váratlan csend támadt a stúdióban, ekkor Stohl András kezdte el törölgetni a könnyeit.

Olyan fura, hogy valószínűleg nem véletlenül készült ebből a játékból, a Legyen Ön is milliomos!-ból film. Tényleg, az embernek az egész élete benne van egy ilyen játékban. És rengeteg élmény, tehát szerintem ez nem véletlen, hogy ez kitalálódott, vagy ez… a film ugye arról szól, hogy kérdések a kapcsán a fiú hogy tud válaszolni, egy nincstelen fiú. Úgy tud válaszolni a dolgokra, hogy csomó mindent megél, az életében történt dolgok jönnek föl előtte

– magyarázta a színész.

De milyen érdekes ez, hogy talán ott vagy a Madách Színház színpadán, és akkor van egy ilyen nővéred, hogy az apu meg az anyu eszünkbe jut, ahogy játszottunk… csodálatos, mehetünk tovább.

A 15 millió forintos kérdéshez a testvérek csillagászati tudására lett volna szükség, azt kellett ugyanis megtippelniük, melyik az egyetlen bolygó a Naprendszerben, amelynél egy nap hosszabb, mint egy év. Bár a színész elgondolkodott azon, hogy talán jobb lenne megállni, nővére tanácsára folytatták a játékot, ám nem volt helyes a tippjük. Így kétmillió forinttal távoztak a stúdióból, nyolc milliót bukva.

Stohl András egyébként az ősszel Nagy Ő-ként lesz látható a TV2-n. A csatorna nem sokkal azután fedte fel, hogy a színész szívéért szállhatnak majd versenybe a műsorba jelentkező hölgyek, hogy Stohl bejelentette a válását.