Bár kényelmes azt hinni, hogy a lakásbetörések elkerülésére nincs különösebb ráhatásunk, hacsak nem telepítettünk egy riasztórendszert, valójában néhány apró óvintézkedéssel sokat tehetünk azért, hogy ne próbáljanak meg illetéktelenek bejutni az otthonunkba. A Femcafé szerint egy olyan ártalmatlannak tűnő dolog, mint egy házunk elé kihelyezett kartondoboz is elég lehet ahhoz, hogy betörők célpontjává váljunk, de a cikk javaslatai mellett bemutatjuk a rendőrség vagyonvédelmi ajánlásait is.

A betörők általában alapos tervezés és megfigyelés után választanak célpontot, és egy egyszerű elektronikai berendezés csomagolása sokkal többet elárulhat rólunk, mint szeretnénk. Ezekről a dobozokról könnyen leolvasható, hogy milyen tárgy volt bennük, ráadásul nemcsak azt mutatják meg, hogy szereztünk egy új, értékes berendezési eszközt (például okostévé vagy hangszóró), hanem azt is, hogy nem figyelünk eléggé a biztonságunkra, hiszen eszünkbe sem jut, milyen információkat osztunk meg a külvilággal. A házunk előtt hagyott csomagolással tulajdonképpen egy térképet nyújtunk át a bűnözőknek, akik így pontosan tudni fogják, hogy milyen márkájú, típusú és méretű tárgyat vásároltunk, illetve időnként még az árat is le tudják olvasni a dobozokról – és sajnos az sem hatja meg őket, ha karácsonyi ajándéknak szántunk volna valamit. Ha nem tudjuk összetépni és kidobni a csomagolást, mert meg kell őriznünk, például a garancia miatt, helyezzük el a házunkban vagy a pincénkben, de semmiképp se tegyük olyan helyre, amely az utcáról is jól látható (kivéve, ha véletlenül úgy járnánk, mint az a nő, aki több száz csomagot kapott az Amazonról, amelyeket nem is ő rendelt, és már a garázsát sem tudta tőlük használni).

Egy riasztó beszerelése mindig célszerű, ahogyan az is, ha nem posztoljuk ki azonnal a közösségi médiába az új szerzeményünket, és ha nyaralni megyünk, nem használjuk a tengerparti fotóinkat az üres házunk irányába mutató, villogó jelzőtáblákként, hanem csak a hazaérkezésünk után osztjuk meg az ismerőseinkkel, merre jártunk. Hosszabb külföldi tartózkodás esetén érdemes megkérni valakit, hogy időnként ürítse ki a postaládánkat, és az is segít, ha egy időkapcsoló beiktatásával programozottan fel- és lekapcsol például a belső világítás, azt a látszatot keltve, mintha otthon lennénk, illetve a kinti mozgásérzékelő lámpák is elbizonytalaníthatják a betörőket.

A betörők számára a sűrű növényzet remek rejtekhelyül szolgálhat, ezért a dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk meg, és nyírjuk le annyira, hogy azok között ne lehessen észrevétlenül tevékenykedni, megbújni (nem lehet mindenkinek olyan szerencséje, mint azoknak a lakóknak, akikhez tehetségét tekintve egy Clouseau felügyelővel vetélkedő versenyző próbált behatolni).

A police.hu ajánlása szerint, ha lehetőségünk van rá, a bejárati ajtónkat cseréljük le biztonsági ajtóra, hiszen minél több zárat kell feltörnie a betörőknek, annál nehezebb dolguk lesz, és célszerű, ha akkor is zárva tartjuk a bejáratot, amikor otthon vagyunk. Az ajtók és az ablakok védelme azonban csak akkor hatékony, ha a tokszerkezetük is stabil és szakszerűen lettek beépítve. A melléképületek, de még a villanyóra megfelelő zárhatóságáról is érdemes gondoskodnunk, valamint felszerelhetünk rácsokat, illetve betörésgátló fóliákat vagy redőnyöket is.