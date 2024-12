Minden ajándékot elloptak a fa alól a betörők – rémálommá vált egy brit család karácsonya

Egy csapásra tönkrement egy angol család karácsonya, amikor december 15-én, vasárnap reggel arra ébredtek, hogy eltűntek a karácsonyi ajándékaik a feldíszített fenyőfa alól, illetve két kocsit is meglovasították tőlük.

A Daily Star cikke szerint a betörők a Liverpool melletti Litherlandben található családi ház hátsó ajtaján jutottak be az épületbe, és a két autó – a fehér Ford Fiesta és a szintén fehér Ford Puma – mellett több LEGO-készletet, és más játékokat, illetve ruhákat, egy üveg whiskyt és további ajándékokat is eltulajdonítottak.

A meglopott család feje, a 36 éves Phillip Meadows azt mesélte a Liverpool Echo című lapnak, hogy a felesége a rablás előtti éjjel átment az édesanyjához, hogy minden ajándékot becsomagoljon, és a karácsonyfájuk alatt hagyjon.

És az összesen 1500 fontot – azaz közel 750 ezer forintot – érő ajándékokat is ebből a házból lopták el az anyósa táskájával együtt, amiben a kocsik slusszkulcsai és a ház kulcsai is benne voltak.

„Hajnali fél kettő körül ment el, aztán hazajött, és lefeküdtünk aludni. Másnap kora reggel egy másik családtag ébresztett fel minket azzal, hogy kirabolták az édesanyjuk házát” – mondta a férfi, majd azzal folytatta, hogy az anyósa és az apósa sem hallott semmit az egészből, és csak reggel tűnt fel nekik, hogy betörtek hozzájuk.

Szerintem eredetileg csak az autókért jöttek a betörők, de aztán ahogy hátulról bementek a házba, kiszúrták az összes karácsonyi ajándékot, és azt gondolták,: »Ó, akkor ezeket is elvisszük!«

– tette hozzá az összetört családfő.

És ha a két autó és a 750 ezer forintnyi karácsonyi ajándék elvesztése nem lenne elég, a családnak még további 750 fontot – 372 ezer forintot – kellett költenie arra, hogy minden zárat kicseréljenek a házban. De Meadows emellett azt is elárulta, hogy anyósát „nagyon megrázta” az eset, amitől „teljesen össze is tört”.

„Csak le akarja tudni a karácsonyt és aztán a költözéssel akar foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy még mindig meg vagyunk rázva, de szerencsére mindenki jól van. Tudom, hogy most már én és a feleségem is sokkal óvatosabbak vagyunk. Az ajtók mindig zárva vannak, és a kocsikulcsot még az ágyunkba is magunkkal. Illetve tervezzük, hogy extra biztonságként térfigyelő kamerát szereltetünk a házunkra” – folytatta a férfi.

A helyi rendőrség pedig azt közölte az üggyel kapcsolatban, hogy már december 15-én, reggel 6 óra 50 perckor értesítették őket az éjszaka során történt betörésről, és jelenleg is nyomoznak a besurranó tolvajok után.