Kamarás Norbi szerint Kármán Odettnek visszalépés lenne, ha újra összejönnének

Kármán Odett és Kamarás Norbi decemberben jelentették be, hogy szakítottak. Kamarás korábban úgy nyilatkozott, neki még nem sikerült feldolgoznia az elválást, de úgy érzi, expárja már túltette magát rajta. Az Exek csatája egyik e heti részében is hasonlóan fogalmazott, amikor az egyéni interjúja során azt mondta,

Megváltozott. Egy igazi talpraesett, magabiztos nő lett, aki tisztában van magával és jól használja a testét, mert már az is tetszik neki.

Kamarás úgy látja, volt barátnője csak a játékkal foglalkozik, az nem foglalkoztatja, hogy kettőjükkel mi van. Ezt Kármán is elismerte egy beszélgetésük során, amikor azt mondta, szeretné, ha exe ki tudna kapcsolni, a jelenben lenni és a versenyre koncentrálni.

– mondta Kamarás, mire Kármán azt hozta fel, hogy egy kapcsolat működéséhez az kell, hogy a felek párhuzamosan fejlődjenek.

Nem taszítalak el és nem mondom azt, hogy hagyjál békén, nem akarok tőled semmit. Ezzel én is időt adok neked, és ezt folyamatosan kommunikálom is neked, hogy esetleg te is foglalkozhatnál magaddal