Kármán Odett a szakításról: „Csinált olyan dolgokat lányokkal, ami számomra megcsalás”

Hétvégén az RTL levetítette az Exek csatája első két részét. Ha valaki esetleg még nem hallott volna erről a műsorról: a koncepció nagyon hasonló a Nyerő Pároséhoz, azzal a különbséggel, hogy ezúttal olyan celebpárok versengenek egymással, akik már nincsenek együtt.

A reality második részében a szereplőknek maguk közül kellett kiválasztaniuk azt a három expárost, akiktől szeretnék meghallgatni szakításuk történetét, hogy aztán szavazással eldöntsék, melyikük volt a „bűnös”. Kármán Odett és Kamarás Norbert voltak az egyik kiválasztott pár, akik külön-külön elmondták, szerintük miért ért véget a kapcsolatuk.

Kamarás azt mondta, részben hibásnak érzi magát a szakításban, részben viszont nem, mert szerinte kapcsolatuk négy és fél éve alatt bizonyította párjának, hogy szereti őt, vele képzeli el az egész életét, és nem vágyik már arra, hogy csajozzon. Szavaiból arra lehetett következtetni, hogy kapcsolatukban jelen volt a féltékenység, Kármán részéről.

Odettben valamiért soha nem tudott megnyugodni ez a fajta bizalmatlanság, és az ezekből fakadó viták már olyan sűrűségűek és intenzitásúak voltak, hogy kénytelen voltam ennek a kapcsolatnak véget vetni. Ennek most már több mint fél éve, és nagyon szenvedek ebben. Sokadik próbálkozás után azt gondoltam, hogy ennek már nincs értelme tovább. Valószínűleg mi ketten ezt hozzuk ki egymásból, és ahhoz, hogy megnyugodjunk, csak egy megoldás van, ha ennek a kapcsolatnak véget vetünk.

Kamarás Norbi beszéde alatt többen a könnyeiket törölgették, és ez azután is így maradt, hogy Kármán Odett elkezdte mondani a saját verzióját a történtekről. Ő is elismerte, hogy hibázott, viszont, mint mondta, nagyon sok esélyt is adott Kamarásnak.

„Nagyon sokat beszéltem Norbival, nagyon sok türelmet és időt adtam neki, nagyon sokat tűrtem, nagyon sokat szenvedtem, azért, mert nagyon szerettem. Neki két oldala van: van egy nagyon kicsapongó, bunkó, csajozós oldala, ami akkor jön elő, ha iszik. És van egy nagyon kedves oldala, aki nagyon törődő, kedves, mindenben segít” – magyarázta az influenszer, majd kicsit konkretizálta, mivel volt a legfőbb problémája.

Sajnos, amikor a kapcsolatunk elején voltunk, akkor nagyon sok rossz dolgot csinált velem, hiszen még nem vett engem komolyan. Lányokkal is csinált dolgokat, ami számomra megcsalás és megalázó volt. Ezeket én, sajnos, nem tudtam neki elfelejteni, és folyamatosan feljöttek a kapcsolatunk alatt.

Azt mondta, szerinte nagyon sokáig húzták a dolgot, nagyon sokszor leültek átbeszélni a dolgokat, talán a végén már feleslegesen. „Már rég nem kellett volna veled foglalkoznom, de annyira erős volt az irántad érzett szeretetem meg szerelmem, hogy nagyon szerettem volna megoldani” – fogalmazott Kármán Odett.

Elmondtam neki, hogy nekem az nem fér bele, hogy odamegyünk egy lányhoz, megmarkoljuk a combját, és szexuális jellegű dolgokat mondunk neki. Nem értette meg, hogy ez nekem fáj, ez sok. Nem tartotta tiszteletben a határaimat. Viszont én türelmes voltam vele, és próbáltam neki elmagyarázni, hogy ezeket ne lépje át, mert így nem fog működni ez a kapcsolat és ez nekem fáj, de ő ugyanúgy átlépte, én meg ugyanúgy mellette maradtam.

Kármán szerint azért ment tönkre a kapcsolatuk, mert nem tudták megbeszélni a dolgaikat, mindketten a saját sérelmeikkel voltak elfoglalva, ahelyett, hogy meghallgatták volna a másikat. Hozzátette, ő mindig adott erre lehetőséget Kamarásnak.

A celebekből álló „esküdtszék” egyhangúlag úgy határozott, Kamarás Norbi volt a hibás a szakításban. Mindenki rá szavazott, kivéve Király Petit, aki azt mondta, betyárbecsületből fogja barátja pártját.

A reality további részeit az RTL+ Premium felületén lehet majd nézni, szerdánként jönnek ki új részek.

Kamarás Norbert korábban ezt mondta a szakításukkal kapcsolatban: