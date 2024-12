Szakított Kamarás Norbert és Kármán Odett

Kármán Odett és Kamarás Norbert vasárnap közös Instagram-posztban, egy fekete-fehér kép kíséretében jelentették be, hogy kapcsolatuk véget ért, lassan 5 hónapja külön utakon járnak.

A bejegyzésben úgy fogalmaztak, nem szerették volna ez hamarabb megosztani, mert szükségük volt időre, hogy feldolgozzák a történteket, de úgy érezték, ennyivel tartoznak azoknak, akik végigkövették közös történetüket, támogatták és szerették őket.

Mint írták, mindig különleges helyet fognak elfoglalni egymás szívében, és ez soha nem fog változni. Ennél többet egyikük sem szeretne mondani a témában.

A szakítást bejelentő poszt ide kattintva érhető el.

Kármán és Kamarás az Éjjel-nappal Budapest forgatása során jöttek össze, másfél évvel később pedig szerepeltek a Nyerő Páros 2021-es évadában, amit meg is nyertek. Utána több műsorban is feltűntek együtt: 2022-ben ők vezették az X-Faktor háttérműsorát, de A Konyhafőnök VIP-ben és az Activity-ben is közösen voltak benne.

Ők a 16. páros, akikre lesújtott a Nyerő Páros átka, vagyis akik a műsor óta szakítottak.