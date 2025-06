Végre Pamela Andersont is láthatjuk az új Csupasz pisztoly James Bond-ihlette poszterén

Áprilisban érkezett meg az első előzetes az új Csupasz pisztolyhoz, ami egy remake-je lesz a Zucker-testvérek Leslie Nielsennel nagy sikert arató nyolcvanas évekbeli vígjátékának. Liam Neeson alakítja majd ifj. Frank Drebint, mellette fölbukkan majd Pamela Anderson is az egyik főszerepben.

Most megérkezett az első olyan poszter, amin Neeson és Anderson együtt látható.

Egyébként a poszter erőteljes utalás az 1983-ban készült Octopussy című Bond-filmre, amelyben Roger Moore alakította a 007-es ügynököt. Annak a posztere szolgáltatta az alapot.

New poster for ‘THE NAKED GUN’ reboot, starring Liam Neeson and Pamela Anderson.

The poster for Octopussy remains my all time high favourite of all the #JamesBond movie posters. pic.twitter.com/Fi9jkv3gdC

— The Roger Moore Fan (@RogerMooreFan) October 21, 2024