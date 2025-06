György herceg egyetlen mozdulattal megnevelte a rakoncátlan Lajost a Buckingham-palota erkélyén

Megtartották Londonban a Trooping the Colour rendezvényt, amin hagyományosan a brit uralkodó születésnapját ünneplik. A királyi család valamennyi fontos tagja felbukkant, galériában már megmutattuk a Buckingham-palota előtt készült képeket.

A palota erkélyén később megjelent Károly király a feleségével, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné a gyerekeikkel. Sarolta és György ismét nagyot nőttek, ugyanez Lajosról is elmondható, ám ő évről évre akaratán kívül szórakoztatja az embereket az eseményen róla készült fotókkal, videókkal.

A 7 esztendős herceg ezúttal heves integetésben tört ki a Buckingham-palota erkélyén, amit György herceg mint idősebb testvér egyetlen mozdulattal befejezettnek nyilvánított.

Prince Louis delighting the crowd with some waves and Prince George telling him to stop 😂 pic.twitter.com/wD5nlsPZoM

— royal watcher (@royalnewsss) June 14, 2025