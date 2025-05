Lilu, a jogász

Bár szinte mindannyian egykori VIVA tv-s arcként emlékszünk Lilura, valójában a műsorvezető eredeti szakmája jogász. A diplomáját a jogi egyetemen szerezte.

Egészen biztos vagyok benne, hogy soha életemben nem fogok egyetlen percet sem praktizálni. Leginkább azért, mert ahhoz le kéne töltenem a bojtár éveket, aminek így 33 évesen biztosan nem fogok már nekiállni. Most már nem is izgat. Megtaláltam a helyemet, a pályámat, én tévézni szeretnék 20 év múlva is, ezért egyáltalán nem gondolkodom a jogász karrierben. Klassz, hogy van egy diplomám, ami rendszert hozott az életembe, megtanultam tanulni, de különösebben nem foglalkozom vele. Nem az volt az első dolgom, hogy a személyimbe beírassam a Dr.-t a diplomaosztó után fél órával. Sőt a mai napig nem használom

– nyilatkozta az eduline.hu-nak néhány évvel korábban.

Majka, a villanyszerelő

A rapper-műsorvezetőként ismertté vált Majka eredetileg szakács- és cukrászképzésre jelentkezett, de családja nem engedhette meg magának a fizetős iskolát. Így végül utolsó pillanatban iratták be a helyi szakmunkásképzőbe, és lett belőle később villanyszerelő. Érettségit sosem szerzett, de az elszántság pótolta a papírokat: a ValóVilág első évadában robbant be a köztudatba, azóta pedig zenészként és műsorvezetőként is sikeres.

Horváth Éva, a könyvelő

Közgazdásznak készültem, vagyis az is vagyok, meg mérlegképes könyvelő. Nem tudtam, hogy miben leszek jobb, kellett egy B-terv, egy kézzel fogható, materiális diploma. Az életem másik része, a televíziózás, a média sokkal jobban tetszett, de nem tudhattam hogy alkalmas vagyok-e vagy érdekes vagyok-e a közönség számára, ezért párhuzamosan futott a kettő

– nyilatkozta korábban egy interjú során.

Havas Henrik, a műszerész

A Táncsis Mihály-díjas újságírót érettségi után nem vették fel a jogi egyetemre, ezért autóvillamossági műszerésznek tanult. Ám egy év után elvitték katonának, és csak utána kezdett a szakmájában dolgozni, 1978-ig. Huszonkilenc éves volt, mikor felfigyeltek riporteri tehetségére, ezt követően a rádiónál helyezkedett el.

Lapunknak adott 2023-as interjújában elmondta, hogy a forgatókönyvíráshoz is nagyon ért: „A látszat ellenére az a szakmai magabiztosság sincs meg bennem, ami ahhoz kellene, hogy komolyan vegyem magam. Ötletekben elképesztő menő vagyok, a végrehajtással akadnak problémák. Most is a fejemben van egy kurva jó krimi, csak le kéne diktálni, de egyre halogatom.”

Korda György, a vegyipari technikus

A táncdalfesztiválok legendás énekesét ma már mindenki slágereiről ismeri, de a pályája egészen máshonnan indult. A szülei vegyipari technikumba íratták be az általános iskola után. Ez annyira nem volt a világa, hogy az érettségin megbukott, így végül öt év alatt fejezte be a szakközépiskolát. A szakmájában sosem dolgozott, inkább elment segédmunkásnak.

Lapunknak adott korábbi interjújában így beszélt a tanulmányairól:

„Nem voltam túl jó tanuló, elég nehezen érettségiztem le, öt év alatt végeztem el a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolát, ugyanis harmadikban három tárgyból megbuktattak, matekból, szerves kémiából és szervetlen kémiából, így azt az évet duplán jártam. Lényegében visszatapsoltak. Csodálatos iskola volt, csak nem az én műfajom. Miután megszereztem a vegyésztechnikusi képesítést, mondtam apámnak: »Én bizony nem dolgozom ebben a szakmában, inkább állok pincérnek.« Mire az öregem: »Állsz ám te…! Akkor mégy segédmunkásnak!« Én meg dacból beleegyeztem. Az első nap sodronykötelet tekertem gúlába, és úgy, de úgy elfáradtam, úgy bemerevedett minden izmom, alig sikerült hazavergődnöm.”

Nem voltam túl termelékeny, megsajnáltak a szakik és kineveztek udvari takarítónak. De ott meg buzgalmamban olyan porfelhőt kavartam, hogy az orráig se látott a munkásosztály. Míg járt a kezemben a seprű, énekelgettem, szépen kieresztettem a hangomat, mire valamelyiknek eszébe jutott, hogy inkább ne okozzak több kárt, ne gúlázzak, ne poroljak, majd ők mindent megcsinálnak helyettem, csak szórakoztassam őket a dalokkal. Beültettek egy talicskába, toltak, toltak körbe, s én énekeltem.

Joshi Bharat, a bábmester

A legtöbben televíziós műsorvezetőként ismerjük. Az indiai származású tévést szülei banktisztviselőnek szánták Indiában, de színésznek tanult inkább. 1980-ban járt először Magyarországon, egy évvel később itt végezte el a Bábstúdiót, így lett az Állami Bábszínház művésze.

Judy, a varrónő

A Groovehouse énekesnőjének édesanyja varrónőként dolgozott, így Judy is ezt az utat választotta középiskolásként. Divattervező akart lenni, de az éneklés felé fordította a teljes figyelmét.

Debreczeni Zita, a marketingmenedzser

A modellből lett fotós érettségi után marketing- és reklámmenedzseri végzettséget szerzett. Később már a reflektorfény világából lépett át a fényképezőgép mögé – diplomáját fotográfiából 2014-ben szerezte.

Schobert Norbi, a rendőr

A fitneszguru karrierje rendőrként indult, nyolc éven át dolgozott kezdetben őrmesterként, majd egészen századosi rangig jutott. Azért választotta ezt a hivatást, mert nem volt pénze továbbtanulni, és a rendőrség pont ezt ígérte neki, valamint kocsit és lakást is. Ezekből azonban semmi sem lett később, így Schobert inkább a sport és az életmódváltás hazai nagykövete lett.

A sorkatonasággal összefüggésben beszélt is erről korábban:

Minden tiszteletem a honvédségé és a katonáké! Rendőr őrmesterként kezdtem a pályafutásom. 8 év után századosként kértem a szolgálati viszonyom megszüntetését, mert minden időmet az aerobiknak szántam. 1998-at írtunk. A Budapesti Rendőr Szakközépiskola ORFK testnevelési és kiképzési szakcsoportvezetője voltam. Intézkedés módszertant, önvédelmet, lőkiképzést és fizikai kiképzést tartottam. Rég volt. Szép volt.

Rúzsa Magdi, a szülésznő

Az énekesnőt fiatal vajdasági szülésznőként ismerte meg az ország, amikor 2005-ben berobbant a Megasztár válogatóján. Már tinédzserként több mint száz gyermek születésénél segédkezet, tizenkilenc évesen pedig teljesen egyedül segített világra egy kisfiút.

Kulcsár Edina, a műkörmös

Már szépségkirálynővé választása előtt is fontos szerepet játszott az életében a szépségápolás. Kulcsár híressé válását megelőzően kéz- és lábápoló, valamint műkörömépítő végzettséget szerzett.

Erdélyi Mónika, a hitelelemző

Már diákként is kiváló tanuló volt, különösen a számok és gazdasági összefüggések világa vonzotta. Nem meglepő tehát, hogy a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát 1994-ben. Karrierjét nem a kamerák előtt, hanem az irodai környezetben kezdte: a pénzügyi szektorban helyezkedett el, ahol édesanyja nyomdokaiba lépve hitelelemzőként dolgozott.

