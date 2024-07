Snoop Dogg is viszi majd az olimpiai lángot Párizsban

Még januárban derült ki, hogy Snoop Dogg a 2024-es párizsi olimpia egyik kommentátora lesz. A People most arról számolt be, hogy a rapper nemcsak közvetíteni fog az eseményről, de egy darabon az olimpiai lángot is viszi majd pénteken Párizsban. Egy, a hírről beszámoló francia nyelvű cikket ma Mathieu Hanotin, Saint-Denis polgármestere is megosztott az X-oldalán.

A hírt bejelentő, franciáról fordított bejegyzésében Hanotin a következőket írta: