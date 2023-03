Nem Hollywood-kompatibilis a külseje, mondta Bella Ramsey-nek gyerekkorában egy rendező

Bella Ramsey 19 évesen elmondhatja magáról, hogy olyan szuperprodukciókban szerepelt, mint a Trónok harca és a Last of Us. A nembináris és genderfluid színész azonban elárulta, a rendezők nem mindig ismerték fel a benne rejlő potenciált. Egy interjúban felidézte, hogy pályája kezdetén milyen indokkal utasították vissza.

– fogalmazott Ramsey.

bella ramsey saying they didn’t get casted in a project because they didn’t have the “Hollywood look” makes me feel so sad pic.twitter.com/JY564J0XS6

— kettle ༂ (@sourkettle) March 25, 2023