Mindegy neki, hogy fiúnak vagy lánynak nézik, Bella Ramsey-t nem a címkék teszik különlegessé

19 évesen vezető színész a HBO óriási durranásnak számító zombis sorozatában, a The Last of Us -ban. Kiskora óta színészi pályára készült, álmát a Trónok harca váltotta valóra, de közben mentálisan többször a padlóra került. Noha vallásgyakorló volt, ez mára megváltozott, igaz, „még mindig ott van vele Isten”. Bella Ramsey-t általában címkézni szokás nem-bináris nemi identitása miatt, de ő még azt is szívesen veszi, ha fiúnak nézik. Nem érdeklik a jelzők, a kritikák lekopnak róla, és ha valamit taníthat saját generációjának, az nem a nemtörődömség, hanem a magunk felvállalásának csodálatos képessége. Portré.

A kultikus, minden lényeges videójátékos besöprő The Last of Us-ból tévésorozatot készített az HBO; a premierje nézettségben a csatorna harmadik legerősebb nyitányát produkálta. Az első epizód mindig vízválasztó szokott lenni abban az értelemben, hogy felveti a kérdést, vajon a további részek is kimagasló számokat hoznak-e majd. A második felvonás nézettsége egymillióval ugrott az elsőhöz képest, így nem túlzás kijelenteni: aligha van most nagyobb érdeklődésre számottevő termék streamingvonalon.

A két főszereplő, Pedro Pascal és Bella Ramsey egy csapásra lettek a popkultúra új kedvencei – míg előbbi karriertörténetéről többet tudhatunk, Ramsey-éről kevesebb szó esett korábban. Ezt igyekszünk alább bepótolni.

Fedőneve: gyerekszínész

Bella Ramsey még mindig rettentő fiatal, 2003-as születésű brit lány, aki az angliai Leicestershire-ben nőtt fel. Már hároméves korában egy amatőr színházi testülethez csatlakozott a nővére példáját követve, óvodás korát elérve pedig egy drámaklubban bontogatta a szárnyait. Később egy nottinghami drámaiskola tanulója lett, ahol a tévés szerepekre is felkészítik a gyerekeket. Itt általában hétköznapokon munkálkodott, mert a hétvégét kedvenc sportjának, a futballnak szentelte. Egy színiiskolai napon azonban találkozott egy castingrendezővel, aki felfigyelt a tehetségre, és elvitte őt az HBO-hoz: Ramsey a Trónok harcában kapott munkát. Úgy emlékszik, innentől kezdve elfelejthette a normális tinihétköznapokat: „Hirtelen mindenki a barátom akart lenni a suliban, addig nagyon magányos voltam, nem volt senkim.”

A forgatások miatt a hagyományos oktatási rendszert elfelejtette, így a középiskolát online formában folytatta.

Két dolog miatt akartam online sulit: egyrészt nem szerettem a mainstream oktatást, boldogtalan voltam, másrészt a színészet mellett kvázi lehetetlen is volt. Azért jobb ez a megoldás, mert nincsenek zavaró tényezők, hangos diákok, otthon, a magad csöndességében ülhetsz és tanulhatsz. Nincs nyomás az osztálytársaktól, nem kell beilleszteni magadat egy bizonyos skatulyába, jobban teret ad annak, hogy megmutasd, ki is vagy igaz.

A családjáról sokat nem tudunk, mindössze annyit, amennyit Ramsey mesélt róluk: az Independentnek azt mondta, a díjátadókat a családja segít neki átvészelni, azokkal járó felhajtást egyszerűen nem szereti. És még a zajszűrős fejhallgatók is nagy segítségre vannak.

Trónon ülve a magasban

Tizenegy éves volt, mikor csatlakozott a Trónok harca szereplőgárdájához. Mindössze kilenc epizódban szerepelt, de az HBO-s sorozat rajongóinak szívébe nagyon hamar belopta magát. Egyfajta terápia is volt ez a színésznő számára, aki egy fiatal karakán gyereket játszott a sorozatban.

Szerintem a magabiztos karakterek eljátszása a saját magabiztosságod fejlesztésében is segít.

Ramsey úgy került a széria közelébe, hogy sem George RR Martin könyveit nem olvasta, sem a tévésorozat korábbi évadait nem nézte meg (a korhatár-besorolás miatt ez nem is baj), a forgatás közben is csak részleteket láthatott belőle.

Apró érdekesség, hogy Pedro Pascal szintén a Trónok harca színésze volt éveken át, de Ramsey-vel mégsem találkoztak annak forgatásán. Ennek érthető okai: Pascal karaktere már réges-rég alulról szagolta az ibolyát, mire Ramsey becsatlakozott a munkálatokba.

Jézus és a „holtpont”

Javában forgatta a kosztümös sorozatot, mikor castingolták egy másikba ( Botcsinálta boszi ). Tinédzserként szoknia kellett a forgatással járó magányt, már ami a család hiányát illeti. Ez nehezen ment Ramsey-nek, már az első évad után ki akart szállni. A másodikban ugyan még vállalt szerepet, de a harmadik etapra már nem tért vissza: „Tudom, sokan azt mondták, mentális okokból léptem le, de az pontosabb megfogalmazást, hogy sok mentális gondom volt, nem akartam azokat újra átélni, ami az első évad forgatásán is hátráltattak.”

2018-ban Ramsey arról tweetelt, hogy étkezési zavarokkal küzd, mindezt a lelki egészség világnapján osztotta meg követőivel. Azt írta még, hogy több mint egy éve diagnosztizálták a problémát.

Válasz nincs mindig, de kiút igen. Van fény az alagút végén, akármilyen halványnak is látszik.

Elárulta, hogy a keresztény hite sokat segített a gyógyulásában: „A hitem óriási szerepet játszott a felépülésben, ahogy a családom is.” Habár számos bejegyzést szentelt hite fontosságának, ezek mára kikoptak a közösségi médiás fiókjaiból. Egy 2023-as interjúban úgy nyilatkozott a New York Times-nak, hogy ma már sokkal csendesebb vallásgyakorló, mint volt a múltban – ezt többek között azt is jelentheti, hogy már nem posztol ilyen jellegű dolgokról. Mindez nagy változás, mert évekkel korábban saját megkeresztelkedéséről is tweetben emlékezett meg.

„Ez az Ellie nem ugyanaz az Ellie!”

A The Last of Us egy videójáték, és sarkalatos pontja bármilyen tévébe, nagyvászonra készült adaptációnak, hogy megfelelő szereplőket találjanak hozzá. Craig Mazin és Neil Druckmann (a sorozat alkotói) könnyen megtalálták az egyik főszerepet Pedro Pascalt, de a játékban tizennégy éves, felvágott nyelvű Ellie-hez több száz színészt castingoltak. Druckmann nyilatkozott Ramsey ilyenről:

Több tucat castingvideót néztünk meg, köztük sok erős alakítást, de egyik sem volt az igazi. Aztán egyszer csak Craig rám írt, hogy úristen, Bella Ramsey elküldte a meghallgatási videóját, ő Ellie, kérlek, neked is tetsszen.

Mazinék úgy emlékeznek vissza, hogy a forgatás kezdetben rettenetesen feszengős volt, Ramsey nehezen oldódott. Nem csoda:

Pascallal először egy szexuális zaklatásról szóló, megelőző-felvilágosító Zoom-meetingen találkoztak – volt honnan hová eljutniuk.

Pascal – idősebb révén – szárnyai alá vette Ramsey-t, kettejük kapcsolata egyre erősebb lett a kamerákon kívül is. Személyesen mindaddig nem találkoztak, míg a forgatás kezdetét nem vette. Bár egyikük sem ismerte a videójátékos alapanyagot (Ramsey-nek egyenesen megtiltották, hogy játsszon azzal), képesek voltak megragadni azt, mitől működött kontrollert szorongatva a The Last of Us .

De még hátra volt a közönségteszt.

„Ez az első eset, hogy negatív reakciókat kaptam” – mesélte Ramsey azután, hogy kiderült, ő fogja alakítani a videójátékban szinte babaarcúnak meganimált Ellie-t. A fizimiskában eltérő színésznőt nem zavarták a netes kritikák, néha viccesnek tartotta, hogy tíz-tizenöt percig görgette a róla szóló mocskolódó hozzászólásokat.

Mazin szerint erre lehetett számítani, de miután mindenki a saját szemével bizonyosodik meg arról, hogy Ramsey mennyire jó Ellie-ként, a kritikák elcsitulnak – ahogy egyébként történt is.

A gyűlölködők azzal kezdik, én nem akarom látni ezt az újfajta lányt, nem hasonlít az eredetire. Majd megnézik, és azt mondják, rendben van. Később imádni kell, végül odáig eljutnak, hogy »ha valaki bántani akarja, azt megölöm«.

A rendező szavai mögött megbúvó irónia nagyon is valós, mert az első három epizódot követően az internetes trollok, mocskolódók eltűnőben vannak, Ramsey-t méltatja a netkultúra azért, amit Ellie-ként mutat a közönségnek. A videójáték-karakterrel szemben Ramsey nem egy klasszikus szépségű tinédzser, karakteres arcvonásai miatt merőben más az, amit a játékban és a tévésorozatban látunk, ez okozhat ellenérzéseket bárkiben, aki ismeri az alapanyagot. Az viszont aggályokra ad okot, hogy a netes vélemények többször találkozni olyannal, mint hogy Ramsey „nem elég vonzó Ellie-ként”, aki még ott is gyerek, így érthető, miért problematikus, ha ezek a vélemények teret nyernek.

A Ramsey-ben lévő kételyek nem múltak el a sorozat leforgatása óta sem: elmondása szerint még mindig problémázik azon, valóban jól hozta-e a karaktert. Ő maga igyekezett mindent megtenni, hogy hihető legyen az alakítása. Brit lévén amerikai akcentust kellett tanulnia a karakter miatt, ezért egy beszédtechnika-tanár segítségével változtatták meg a kiejtését. „Az első szó, amit megtanultam helyesen kiejteni, az olívaolaj volt.” Miután a karakter eredettörténetéhez ragaszkodtak Mazinék (Ellie amerikai születésű), így a játékban is sokszor előforduló szitkozódásokat is hitelesen kellett visszaadnia a színésznőnek:

„Miután a karakterem kétpercenként káromkodik, ez lényeges is volt!” – mondta, elsősorban az angolban inkább focknak ​​ejtett fuckra utalva (ami magyarul „bazmeget” jelent).

Trónok után nemek harca

„A múltban egészségtelen kapcsolatom volt a címkékkel” – mondta az amerikai Elle magazinnak adott interjújában még a The Last of Us streamingre kerülése előtt. Ramsey-ről tudvalevő volt már a sorozat előtt is, hogy nem-binárisnak vallja magát, azaz a hagyományos női és férfi szerepekkel nem tud azonosulni, preferálja azt is, hogy az angolban lévő ő és ő személyes névmások helyett a semleges they/them et hasznos. vele kapcsolatban.

Végül nagyon friss New York Times-interjúban fogalmazott úgy, hogy genderfluid: „Azt hiszem, a nemem mindig is nagyon folyékony volt. Valaki lánynak hitt, valaki fiúnak, de mikor utóbbi történt, azt valahogy mindig is izgalmasabbnak tartottam picit.” Ha egy hivatalos okiraton van rá lehetősége, a nem-bináris identitást jelölti meg, mert saját magát inkább embernek tekinti, mint mondjuk nőnek vagy férfinak.

A Bella Ramsey körüli felhajtás most szemmel is jól látható, elég csak elkezdeni görgetni a közösségi médiát – biztosan belebotlunk majd egy róla szóló cikkbe. Tegyük hozzá, a hájp teljesen jogos: játszik egy sikeres, nagyszabású tévésorozatban, nyilatkozatai alapján rendkívül felnőttes attitűdöt mutat, és nem fél beszélni olyan dolgokról sem, amiért a mindig gyorsan ítélkező netkultúra gyorsan eltemethetné. Azt csak sejteni lehet, lesz-e ráhatása a vele azonos generációs világképére, formálni tudja, akarja-e azt valamelyest, mindenesetre mostanra annyi szempárt ragasztott magára, ami miatt Bella Ramsey-re nemcsak szerepei, de különleges személyisége miatt is illik majd nagyon odafigyelni a a jövőben.

És hogy ő mit tanult új munkájából? A választ még nem tudja, csak érzi:

Egyszer talán képes leszek megfogalmazni, mit tanultam Ellie-től. Egyelőre se leírni, se kimondani nem tudom.