Kollányi Zsuzsi a földharcról: Nagyon szeretek fojtásokat tanulni

Feltölti a sport.

Kollányi Zsuzsi a múlt héten jelentette be, hogy a gyerekei apjával elváltak útjaik. Az énekesnő ma a Mokka vendége volt, ahol arról mesélt, hogyan tud kikapcsolódni. Mint mondta, feltölti őt a gyerekei kacaja, a zene és a sport is. Az elmúlt időszakban rengeteget mozog, egyórás kardióedzéseket csinál, de nagyon élvezi a bokszot és a földharcot is.

Ütni, rúgni is tanulok, meg földharcot is. Egyébként az a baj, hogy én a földharcot élvezem a legjobban, ami nem tudom, nagyon sokat elárul-e a mentális épségemről. Nagyon szeretek például fojtásokat tanulni az utóbbi időben, meg a boksz része nagyon jót tesz az agyamnak

– magyarázta Kollányi, aki azt is megosztotta a nézőkkel, hogy a vezetés is egyfajta terápia számára, így sosem szokott sofőrt kérni, ha koncertezni indul, még a hosszabb utakra sem.