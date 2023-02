Ki Jákob Zoltán, A Nagy Ő milliárdos agglegénye?

Szerdán lehullt a lepel a 2023-as Nagy Ő-ről, idén Jákob Zoltán milliárdos üzletember vállalkozik arra, hogy a képernyők előtt találja meg szíve hölgyét.

Jákob eredetileg építészmérnök, ebben a szakmájában előbb Németországban, később Magyarországon dolgozott, majd építésügyi szakértő lett. Tíz éve ingatlanberuházóként és fejlesztőként van jelen a magyar ingatlanpiacon. Ezzel párhuzamosan építette fel műkörmös birodalmát, amihez elsőként elvégzett egy OKJ-s kéz- és lábápoló, műkörömépítő alapképzést. 2003-ban lépett piacra a Crystal Nails-szel, ami 2013-ban Superbrands-díjas lett, és immár négy kontinens harminc országában van jelen. Jákob Zoltán 43.2 milliárd forintos becsült vagyonával 2022-ben a Top100 leggazdagabb magyar listáján az előkelő 37. helyen végzett.

Egész életemben a kíváncsiság hajtott. Amikor nem voltam gazdag, kíváncsi voltam, hogy milyen lehet annak lenni, ők hogyan élnek, hogyan udvarolnak? Most, hogy már elértem ezt a célomat, hasonló indíttatásból vállaltam A Nagy Ő felkérését is. Így akik hasonlóan kíváncsiak, mint én voltam, válaszokat kaphatnak ezekre a kérdésekre, és afféle inspirációként is szolgálhat, hogy hová lehet eljutni, ha teszünk az álmainkért. Az életem szinte nyitott könyv, a különböző közösségi média felületeken elég sok mindent megmutatok belőle, így a leendő versenyzők is betekintést nyerhetnek a mindennapjaimba. Ezúttal arra vállalkozom, hogy a kamerák előtt keresem a leendő párom. A munkám mellett a legnagyobb hobbim az utazás, havonta új úticélom van, a világ legkülönbözőbb tájaira repülök, így, ha valaki nem szereti az egzotikus helyeket, annak nem én leszek a jó választás