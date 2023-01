A holtakkal suttogás még belefért, Gwyneth Paltrow sámánja már nem – így lépett vissza királyi kötelezettségeitől a norvég hercegnő

Az 51 éves Márta Lujza már fiatalon érdeklődni kezdett a természetfeletti jelenségek és az alternatív gyógymódok iránt: állította, hogy nemcsak angyalokkal képes beszélni, de a holtakkal is kapcsolatot tud teremteni. Hercegnői pályafutása alatt többször is borzolta a norvég kedélyeket a kijelentéseivel, a megítélésén pedig kevéssé segített romantikus kapcsolata a magát hüllőhibridnek tituláló Durek Verrett-tel, aki könyvben írt arról, hogy szerinte a rák választás kérdése, majd amikor koronavírusos lett, állította, hogy a saját „Fényhozó" amulettjével szabadította meg magát a testében felhalmozódott mérgektől.

Nem Harry herceg az első, és valószínűleg nem is az utolsó tagja egy királyi családnak, aki maga mögött hagyja a rangját a szerelemért. 2017 tavaszán a japán császár unokája, Mako hercegnő jelentette be, hogy közrendű párja eljegyezte, tavaly októberben meg is köttetett a frigy. A házassággal viszont Mako megszűnt hercegnőnek lenni, a japán törvények szerint ugyanis a császári család női tagjai nem tarthatják meg a rangjukat, ha „közemberhez” mennek feleségül, ellentétben a férfi tagokkal.

Márta Lujza norvég hercegnő esete ettől merőben eltérő. A norvég hercegnő ugyan maga is a szerelem javára döntött, de őt nem a törvények kényszerítették: a közvélemény nyomására határozhatott úgy, hogy visszalép uralkodói tevékenységétől.

Egy majdnem hétköznapi élet

A hercegnő 1971-ben született V. Harald norvég király és Szonja norvég királyné első gyerekeként. Két évvel később jött világra öccse, a jelenlegi trónvárományos Hakoon norvég királyi herceg. Egy 1990-ben elfogadott alkotmánymódosítás, ami nemtől függetlenül erősítette meg a legidősebb gyerekek jogát a trónra, lehetővé tehette volna, hogy Márta Lujza legyen az (akkor még nem uralkodó) apjának örököse, de mivel a hercegnő ekkor már 19 éves múlt, úgy döntöttek, a rendelet visszamenőleg nem hatályos: az 1990 előtt született királyi sarjak esetében a férfiak továbbra is elsőbbséget élveztek a nőkkel szemben.

Márta Lujza és Hakoon az Oslóhoz közeli Skaugum birtokon töltötték a gyerekkorukat. Királyi származásuk ellenére a szüleik ügyeltek arra, hogy a neveltetésük hasonló legyen a civil életet élő norvég gyerekekéhez, ezért egy városi óvodába, majd egy helyi általános iskolába járatták őket. Márta Lujza sok éven át néptáncolt, kórusban énekelt, furulyázott és lovagolt is.

A középiskola után az Egyesült Királyságba költözött, az Oxfordi Egyetemen tanult irodalmat, miközben egy neves lovasközpontban is képezte magát. Később okleveles gyógytornász lett belőle, Oslóban és a hollandiai Maastrichtban is tanult, a 2000-es évek elején pedig (Marion Rosen német-amerikai gyógytornász elvei szerint képzett) Rosen-terapeutaként kezdett tevékenykedni, egyéni vállalkozóként ekkor már adót is fizetett. A szórakoztatóiparban is igyekezett maradandót alkotni: mesemondó sorozatot indított a nemzeti televízióban, illetve elismert norvég kórusokkal is fellépett. Könyveket adott ki, tanfolyamokat tartott, szépségápolási és ruházati termékcsaládokkal működött együtt és Youtube-csatornát is indított.

A hercegnőt 2001-ben jegyezte el Ari Behn író, egy évvel később pedig össze is házasodtak. Három lányuk született, Maud Angelica, Leah Isadora és Emma Tallulah. A család élt az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, majd visszatértek Norvégiába, és Akershus megyében telepedtek le.

Behnnel 2016-ban jelentették be szakításukat, egy évvel később pedig el is váltak. Az író 2019 decemberében halt meg, a menedzsere közlése szerint öngyilkos lett.

Holtak és angyalok

Márta Lujza már gyerekkorától kezdődően élénken érdeklődött a spiritualitás iránt. Állítólag „látta” az emberek érzéseit, továbbá saját bevallása szerint állatokkal és angyalokkal is elkezdett kommunikálni. Ezen égi interakciók nyomán több mint egy évtizeddel ezelőtt segédkezett egy központ megalapításában, ahol a tanulókat arra biztatták, hogy „lépjenek kapcsolatba az angyalokkal és az isteni univerzummal”.

2010-ben egy interjúban kijelentette, hogy az elhunytakkal is képes kapcsolatot teremteni. Állítása nagy port kavart, a norvégiai Bjørgvin egyházmegye püspöke bizonyos tevékenységeit „erősen kifogásolhatónak” titulálta.

Egy 2012-es norvég közvélemény-kutatás szerint a lakosság 15 százaléka hitte, hogy a hercegnő angyalokkal és holtakkal kommunikál, 47 százalékuk pedig egyetértett abban, hogy az ilyen jellegű tevékenységei negatív hatással vannak a királyi családra. Ezen ellenérzéseket csak fokozta a hercegnő Gwyneth Paltrow sámánjával folytatott viszonya.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Durek Verrett (@shamandurek) által megosztott bejegyzés

A hercegnő és a sámán

Márta Lujza 2018-ban, Los Angelesben ismerkedett meg Durek Verrett-tel. Egy évvel később meghívta a magát hatodik generációs sámánnak tituláló férfit Norvégiába, ahol A hercegnő és a sámán címen tartottak szemináriumokat és workshopokat. A kapcsolatukat 2019 májusában tették Instagram-hivatalossá, a hercegnő a posztjában az ikerlángjának nevezte a sámánt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) által megosztott bejegyzés

A norvég lakosság zöme nem fogadta meleg szívvel az alternatív gyógyászatot hirdető Verrett-tet. Nem tetszett nekik, hogy tudományosan alá nem támasztott hiedelmeket terjeszt, és az alább olvasható bizarr húzásai sem tették népszerűbbé.

Botrányos kijelentések, túlárazott műanyag amulettek

Durek Verrett a 2019-ben megjelent Spirit Hacking című könyvében arról írt, hogy kórházakat körbejárva rákos betegekkel, köztük gyerekekkel beszélgetett, és olyan kérdéseket tett fel nekik, mint például:

„miért akarják a rákot?“

A könyvben a kapcsolati problémákat említette a halálos megbetegedés lehetséges okaként, hozzátette továbbá, hogy az orvosok azért javasolhatnak a pácienseiknek kemoterápiát, mert „hatalmas összegű cechet” kapnak a gyógyszergyártóktól.

Verrett 2022 nyarán elkapta a koronavírust, ekkor az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy véleménye szerint azért betegedett meg, mert munkamániás, állandóan csak ad az embereknek. Mint mondta, rájött, hogy „időt kell szánnia arra, hogy légzésgyakorlatokat végezzen és meghallgassa az ősöket”. Hangoztatta továbbá, hogy a fehér „Fényhozó” amulettjét használva „vezette ki a szervezetéből a mérgeket”.

A szóban forgó amulettet egyébként 222 dollárért, azaz több mint 81 ezer forintért árulja a webshopjában – négy másik talizmánnal együtt, állítva, mindegyik az élet más-más területein segíti meg a használóját.

Elég, ha csak magaddal hordod, és ez az amulett megtisztítja az energiarendszeredet minden olyan frekvenciától, entitástól vagy energiától, ami nem tartozik oda. Ezért hívják a Fényhozónak

– magyarázza Verrett a korábban említett fehér talizmán reklámvideójában, hozzátéve: a szerencsetárgy arra is képes, hogy pozitív irányba változtassa a viselője negatív érzéseit és gondolatait.

A norvég Nettavisen nevű lap oslói tudósokat bízott meg Verrett amulettjeinek vizsgálatával, az eredményeket elemző professzor közölte, hogy

a medálok leginkább műanyagból készültek, és csupán a festékanyag színe különbözteti meg az egyes darabokat.

Mielőtt a sámán 2022 júniusában (egy Gwyneth Paltrow által is jóváhagyott gyűrűvel) eljegyezte volna a hercegnőt, az Instagram-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiben egy hüllő és a görög mitológiából ismert Androméda hibridjeként határozta meg magát, aki azért jött, hogy „megrengesse a rendszert”. Bár a posztot később törölte, az NRK nevű norvég lap képernyőfotó formájában megőrizte azt az utókornak.

Ami az angyalokkal és a holtakkal való kapcsolatfelvételt illeti, Márta Lujzának akadtak támogatói a gyógyítók és életvezetési tanácsadók körében. Egy ideig még az édesanyja, Szonja királyné is nyilvánosan a védelmébe vette a lányát: olyan boszorkányokhoz hasonlította őt, akiket annak idején máglyán égettek el azért, mert hitték, hogy a Föld kerek. A jelek szerint viszont az a kritika, ami a Durek Verrett-tel való eljegyzése után érte a hercegnőt, túl sok volt a királyi családnak.

Egy békés búcsú

A hercegnő még 2019-ben jelentette be, hogy üzletasszonyként mellőzi a titulusát, csakis hivatalos ügyekben és a királyi család nevében végzett tevékenységei közben használja a címét. 2022 novemberében viszont úgy döntött, lemond a hivatalos kötelezettségeiről, ezzel együtt mecénási szerepeiről is, amelyeket különböző szervezetek védnökeként látott el az elmúlt évek alatt – alig egy hónappal azután, hogy megjelent egy felmérés, amelyben a válaszadók 51 százaléka vélte úgy, hogy a hercegnőnek nem kellene hivatalos feladatokat ellátnia.

Márta Lujza hercegnő világosabban kíván különbséget tenni saját tevékenysége és a Norvég Királyi Házhoz fűződő kapcsolata között. A hercegnő ezért Őfelségével, a királlyal és más közeli családtagjaival egyeztetve úgy döntött, jelenleg nem lát el hivatalos feladatokat a királyi ház megbízásából

– olvasható az udvar bejelentésében, amiből az is kiderült, hogy a király a lemondás ellenére sem vette el a lánya hercegnői titulusát.

Márta Lujza ugyanezen a napon az Instagram-platformján erősítette meg a hírt, oldalán a vőlegényével. Mint mondta, a családdal békében és barátsággal egyeztek meg a döntésről. Azt is elmondta, hogy a hagyományokat követve a vőlegénye nem fog címet kapni, miután összeházasodnak, és a királyi családot sem képviseli majd, noha néhány sporteseményen és családi összejöveteleken részt vesz majd.

A sámán ekkor hangsúlyozta, tisztában van azzal, hogy léteznek vitatható nézetei, de sosem volt célja, hogy ezekkel problémát okozzon, és teljes támogatásáról biztosította mind a menyasszonyát, mind pedig a norvég uralkodói párt, akiktől mint mondta, sokat tanult. Beszédük végén azt is kijelentették, hogy hisznek a hagyományos orvoslásban, de egyúttal az alternatív gyógymódok hatékonyságában is bíznak.