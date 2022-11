Nagy kaland volt G.w.M-nek a Hal a tortán első napja, életében először szedett magának levest

Főzni sem nagyon tud, a konyhában Kulcsár Edina segítségére számít.

Hétfőn elstartolt a Hal a tortán új évada, az első héten G.w.M, Zalatnay Sarolta, Kiszel Tünde, Győrfi Pál és Szuperák Barbara szerepelnek. Kulcsár Edina rapper párja már a főzős műsor első napján bevallotta társainak, hogy nem erőssége a főzés.

Én egy smack levest is elvizezek, de várok mindenkit sok szeretettel! Viszont anyám, mamám és Edina is jól főz, ők lesznek a segítőim, szóval biztos, hogy jó lesz

– fogalmazott G.w.M.

Megérkezve Kiszel Tündéhez, az is kiderült, eddig még sosem szorult rá, hogy magának merjen a levesből.

Most szedek életemben először magamnak

– ismerte el, amit Győrfi Pál teljes mértékben elhitt neki.

A saját bevallása szerint is finnyás G.w.M-nek a naptárdíva levesével is akadt problémája: túl nagynak ítélte meg a húsdarabokat, ezért ott is hagyta azokat a tányérján.