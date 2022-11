Demcsák Zsuzsa Gáspár Zsoltról: Egy nagy ajándék az életemben, amíg Dominikán voltam, a gyerekeimről is gondoskodott

Gáspár Győző öccse családtagként tekint a műsorvezetőre.

Demcsák Zsuzsa a minap a Borsnak nyilatkozott arról, mennyire boldog, hogy hazatérhetett Magyarországra. A műsorvezető Dominikán forgatott, ez idő alatt fizikai fájdalomként élte meg, hogy két hónapig nem találkozhatott a gyerekeivel. Demcsák most arról is beszélt a lapnak, hogy a távolléte alatt a barátai és a nagyszülők gondoskodtak a fiáról és a lányáról, de mint kiderült, a kollégája, Gáspár Zsolt is besegített.

Zsolti egy nagy ajándék az életemben. Amíg Dominikán voltam, akkor is sokat beszéltünk, sőt még a gyerekeimről is gondoskodott itthon

– mondta Demcsák, aki a Farm VIP idei évadát is együtt vezeti Gáspár Győző öccsével.

Később Gáspár Zsolt is nyilatkozott a Borsnak, mint mondta, Demcsák Zsuzsára úgy tekint, mintha családtag lenne, amíg pedig távol volt, a felesége főzött is műsorvezető gyerekeinek.

Természetesen gondoskodtunk róluk. A feleségem főzött nekik, amit becsomagoltunk, és mivel volt dolgom Budapesten, elhoztam nekik. Ismernek, nagyon kedvesek voltak és örültek neki

– magyarázta Gáspár.

Demcsák Zsuzsa egyébként október végén jelentette be a közösségi oldalán, hogy indiai származású férjével, Krishan Dangwa három év házasság után elválnak útjaik.