Matthew Perry öt év kihagyás után újra vörös szőnyegre lépett

Mosolyogva pózolt a fotósoknak.

Matthew Perry 2017-ben jelent meg utoljára a fotósok előtt egy eseményen, ekkoriban kapta legutóbbi szerepeit is. A Jóbarátok világhírű színészének idén jelent meg a memoárja, amiben többi között alkohol- és drogproblémáiról is részletesen beszámol, melyek az elmúlt években is számos kihívás elé állították.

A most 53 éves sztár csütörtökön részt vett a GQ Men of the Year partiján, ez tekinthető tehát a vörös szőnyegre való visszatérésének, öt év szünet után. Mosolygósan pózolt a kameráknak, az öltözetét azonban nem vitte túlzásba: egy szürke pólót viselt a zakója alatt.