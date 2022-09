Séfek Séfe: „Azt hittem beleverem a fejét a falba” – ellentét alakult ki két versenyző között

A Séfek Séfe szerdai adásában egymásnak feszült két versenyző, Makra Vivien és Tóth Tibor. Egy csoportfeladatban ismét együtt kellett dolgozniuk, de már a kiválasztáskor szembe tűnő volt a köztük lévő ellentét.

A Tibi idegesítő. Ő az az ember, akivel senki nem szeret dolgozni. Azt hiszi, hogy mindenhez ért, és közben mindig elúszik az a csapat, amiben van. Tegnap is megpróbált ő lenni a séf, elúsztunk rajta. Van egy olyan érzésem, hogy ma is rajta fogunk elúszni

– fogalmazott Makra, de Tóth sem volt túl jó véleménnyel róla:

A közösen elkészített étel értékelése során Vivien szerint Tibi nem a teljes igazságot közölte a séfekkel, hogy jobb színben tüntesse fel magát.

Amikor Tibi azt mondta, hogy ő fejezte be a humuszt, ő fejezte be a joghurtot, akkor azt hittem, megfogom a fejét és beleverem a falba. Tök jó, hogy 69 percig sehol nem voltál, aztán az utolsó egy percben mindenbe belenyúltál egy kicsit, aztán azt hiszed, hogy te vagy a jani. Most az, hogy hozzárakott az enyémhez még egy kanál joghurtot, az tényleg az ő érdeme