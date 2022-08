Senki nem érti, miért, de egy 2003-as rockszám az amerikai slágerlisták csúcsára tört

Legalább egyszer már mindenki hallotta.

Az Evanescence együttes még mindig létezik. Sőt, olyannyira, hogy jelenleg turnéznak az Egyesült Államokban. Legnagyobb slágerük a Bring Me To Life volt, ami annak idején a Ben Affleck főszereplésével készült Daredevil – A fenegyerek című filmben is hallható volt.

Ez a szám most az amerikai slágerlisták élére ugrott, pontosabban az iTunes legelső helyére. A Billboard top 100-as listáján épp az ötödik.

A dal egyébként semmilyen filmben, sorozatban, TikTok-videóban nem tűnt fel mostanában, tehát nem vált virálissá 19 évet követően. A népszerűség mögött egyelőre csak miértek vannak. Egyébként megjelenése idején több ország slágerlistáinak csúcsára repült, ekképp Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, de még Olaszországban is.