Két nap alatt lezavarják a bizottsági meghallgatásokat, kedden feláll a Tisza-kormány

Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A meghallgatásokat ütemes tempóban, két nap alatt lezavarják: a parlament honlapján már olvasható, mely bizottság, mikor ül össze,

e szerint hétfőn 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6.

Ráadásul hétfőn nyolc órakor egyszerre hat bizottság kezdi meg a munkát, majd tíz órakor további öt kezd egymással párhuzamosan miniszteri meghallgatásokat.

A tervek szerint kedd délután, a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei. Az ülésen ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, majd a minisztereket a miniszterelnök javaslatára kinevezi az államfő.

Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány.

A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereit, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek.

Az országgyűlés alakuló ülésén több miniszterjelölt is kameránk elé állt.