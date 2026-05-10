Két nap alatt lezavarják a bizottsági meghallgatásokat, kedden feláll a Tisza-kormány

Mohos Márton / 24.hu
Kapitány István, Dr. Orbán Anita, Dr. Hegedűs Zsolt miniszterjelöltek.
Papp Atilla
2026. 05. 10. 07:21
A miniszterek kinevezésével megalakul az új kormány.

Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A meghallgatásokat ütemes tempóban, két nap alatt lezavarják: a parlament honlapján már olvasható, mely bizottság, mikor ül össze,

e szerint hétfőn 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. 

Ráadásul hétfőn nyolc órakor egyszerre hat bizottság kezdi meg a munkát, majd tíz órakor további öt kezd egymással párhuzamosan miniszteri meghallgatásokat.

A tervek szerint kedd délután, a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei. Az ülésen ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, majd a minisztereket a miniszterelnök javaslatára kinevezi az államfő.

Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány.

A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereit, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek.

Az országgyűlés alakuló ülésén több miniszterjelölt is kameránk elé állt, videónk itt látható.

