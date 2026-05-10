Hide the Pain Harold is a Kossuth téren ünnepelt

Hide the Pain Harold is kint volt a Kossuth téren az új parlament megalakulása után, a Deutsche Wellének sikerült is megszólaltatnia a a mára világhírűvé vált Arató Andrást.

Annak idején itt voltam, amikor a Magyar Népköztársaságból köztársaság lett. Úgy éreztem, ma is ki kell jönni. Legalább ugyanilyen horderejű változást várok most is

– mondta a portálnak.



Az új parlament szombaton tartotta az alakuló ülését, amely során Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküjét. Ezután hatalmas fesztivállá alakult a Kossuth tér és környéke, riportunkat az eseményről itt tudja visszanézni.