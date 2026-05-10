arató andráshide the pain haroldkossuth térmagyar péter
Élet-Stílus

Hide the Pain Harold is a Kossuth téren ünnepelt

24.hu
2026. 05. 10. 17:05
Arató András nagy horderejű változást vár.

Hide the Pain Harold is kint volt a Kossuth téren az új parlament megalakulása után, a Deutsche Wellének sikerült is megszólaltatnia a a mára világhírűvé vált Arató Andrást.

Annak idején itt voltam, amikor a Magyar Népköztársaságból köztársaság lett. Úgy éreztem, ma is ki kell jönni. Legalább ugyanilyen horderejű változást várok most is

mondta a portálnak.


Az új parlament szombaton tartotta az alakuló ülését, amely során Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküjét. Ezután hatalmas fesztivállá alakult a Kossuth tér és környéke, riportunkat az eseményről itt tudja visszanézni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A nemzetközi sajtó továbbra sem tud betelni Hegedűs táncával
A fideszes Németh Zsolt: A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltás, hanem befejeződik
Kizárták az olimpiai ezüstérmes magyar kajakpárost a szegedi világkupán
Kvíz: rájössz, melyik európai város főterét látod madártávlatból?
Amerikába menekült Budapestről a menedékjogot kapott lengyel igazságügyi miniszter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik