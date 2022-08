Zayn Malik úgy énekli a One Direction egyik dalát, mintha sosem lépett volna ki a bandából

„Nekem végem” – írta a videó mellett.

Zayn Malik 2015-ben döntött úgy, hogy kilép a One Direction nevű fiúbandából, amivel annak idején a harmadik helyig jutottak a brit X-Factor hetedik évadában.

A bradfordi születésű énekes közel öt éven át zenélt együtt a fiúbanda másik négy tagjával, akikkel többször is üzengettek egymásnak nyilvánosan a különválást követő hét évben – időnként kevésbé jó szájízzel, ezért nemrégiben Louis Tomlinson meg is kérte az interjúja közben a riportereket, hogy kíméljék meg őt a botrányokat illető kérdésektől.

Malik a minap egy félperces videót posztolt az Instagram oldalára, melyen a Night Changes című One Direction dalból énekel egy részletet. A dal a FOUR című albumról származik, ez volt az utolsó, aminek a felvételében még Malik is részt vett 2014-ben.

– írta a az énekes a videó mellett, ami a cikk megjelenésekor 14 óra alatt több mint 18 millió kedvelést számlál.

Zayn Malik (@zayn) által megosztott bejegyzés

A One Direction másik négy tagja, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson és Liam Payne egyébként 2016-ban jelentették be, hogy a banda szünetet tart, de azóta (Zayn Malikhoz hasonlóan) mind a négy énekes szólókarrierbe kezdett.