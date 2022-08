„Hoppá!” – írta új posztja mellé Tommy Lee, amin telibe fotózta a péniszét

A People írt Tommy Lee legújabb, kissé furcsa húzásáról: a dobos közzétett egy képet hivatalos Facebook- és Instagram-oldalain, amelyen egy széken ücsörög, csakhogy a kamera főleg a nemi szervére fókuszál. A baj ott kezdődött, hogy Lee-n nem volt ruha, így az említett platformokról hamar le is került a kép.

Az 59 éves zenész annyit fűzött a poszthoz: „Hoppá”.

A People egyébként nem biztos abban, hogy a Facebook vagy az Instagram üzemeltetői törölték a posztot, előbbi helyen például hosszabb ideig volt elérhető a kép.

On Thursday, Tommy Lee shocked the internet when he posted a full frontal nude photo to Instagram. However, the site quickly removed the image after running out of server space. pic.twitter.com/bOSgiXisBz

— Jarrett Bellini (@JarrettBellini) August 11, 2022