A színésznő néhány nappal ezelőtt érkezett meg Budapestre.

A napokban kezdődött meg a Dűne című film második részének forgatása Magyarországon, így nem meglepő, hogy több világsztár is idelátogatott. Szerdán Timothée Chalamet bukkant fel egy fővárosi vendéglőben, ahol közös fotót is készített a tulaj édesapjával, majd a Blikk arról számolt be, hogy Zendaya is az országban van.

A lap nemrég egy rajongói oldal posztját szúrta ki, a fotón a színésznő a rajongóit átkarolva pózolt egy budapesti étteremben.