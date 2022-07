Ezek a világ legfurább társkereső oldalai

Mindenki megtalálja valószínűleg a neki valót.

Napjainkban már rengeteg randialkalmazás és –weboldal van, köztük olyanok is, amik direkt speciális csoportoknak fejlesztettek ki. Ezekből szemezett a Mirror.

A Women Behind Bars is ilyen, és ahogy a neve is mondja, azoknak szól, akik egy börtönben ülő barátot, levelezőtársat keresnek. Az oldal azt mondja, aki jelentkezik, azokból a foglyok „reménysugara” válik, mert olyan érzelmi támogatást adhatnak, ami segíthet újraépíteni az életüket a szabadulásuk után. Az oldalon külön lehet keresni származás és korosztály alapján.

A FurryMate olyan emberekre tervezték, akik az állatoknak való öltözködésért, megszemélyesítéséért vannak oda. Sokan azt gondolják, hogy ez egy szexuális fétis, de nincs teljesen igazuk. Ugyanakkor egy 2013—as felmérés arra jutott, hogy a férfia 96,3, a nők 78,3 százaléka nézett már olyan pornót, amiben a szereplő(k) valamilyen állatnak voltak öltözve.

De más speciális randioldalak is vannak, így a metálzene rajongóinak, a bohócoknak, a milliomosoknak és még azoknak is, akik valamilyen ételallergiával küszködnek, van külön-külön.

Végül is, jó, ha egy pár életében vannak közös dolgok.