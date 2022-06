Csomó alakult ki Marics Peti hangszálain

A ValMar duó több fellépését is le kellett mondani.

Az utóbbi időben a VALMAR együttes több fellépését is le kellett mondani, aminek okáról Marics Peti hétfő este az Instagram-oldalán számolt be. Mint bejegyzésében írta: már a Sztárban Sztár előtt is több hetes pihenőt javasolt neki az orvosa, miután látta, hogy milyen állapotban vannak a hangszálai a folyamatos igénybevételtől és erőltetéstől, de utána se pihenő következett.

Most jutottam el odáig, hogy újra meg tudtam nézetni hogy áll, és sajnos nem javult a helyzet, sőt mindkét hangszálamon csomó alakult ki, ami azért nem gyerekjáték. Ha romlik a jelenlegi helyzet, akár műteni is kellhet, de egyelőre a legjobb megoldás, amit az orvos ajánlott, a szigorú pihentetés

– olvasható a posztban.

Az együttes emiatt egy időre kényszerpihenőre megy, terveik szerint július 13-tól állnak újra színpadon.