Kourtney Kardashian tett róla, hogy az esküvőjén ne egyék túl magukat a vendégek

Kourtney Kardashian és Travis Barker a napokban másodjára is megesküdtek, ezúttal az olaszországi Portofinóban. A lagzin Andrea Bocelli is emelte az est színvonalát.

Kylie Jenner 24 órán át elérhető Instagram történetének hála a fél világ láthatta, milyen vacsorával készült a pár a násznépnek, és a Twittert elnézve nem mindenki volt elragadtatva. A celeb felvétele szerint ugyanis spagettit tálaltak a vendégeknek, de a hangsúly inkább a különleges tányérokon volt, nem a szerény mennyiségű tésztaételen.

– írta az egyik twitterező.

Bár sokan egyetértettek a fenti állítással, a Daily Mail válogatása szerint feltűnt egy olasz hozzászóló is, aki emlékeztette az internetezőket, hogy a lagzi Olaszországban volt, ahol alapvetően nem szolgálnak fel akkora adagokat, mint az Egyesült Államokban, és egyébként is egy luxusétterem készítette el az ételeket.

the pasta portion sizes at Kourtney Kardashian’s wedding yesterday. personally if a portion isn’t the size of my face I’m not interested pic.twitter.com/Hgeu9CdNqr

— Sophia Smith Galer (@sophiasgaler) May 23, 2022