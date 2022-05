A Pornhub mintájára készítette el a tablóját egy veszprémi végzős osztály

A tantestületben csak később realizálták, hogy honnan merítettek ihletet a diákok, azóta zárt helyen tárolják a tablót.

A mai nappal megkezdődtek az idei érettségi vizsgák, a sorban első magyar írásbeli megoldásait például már meg is lehet tekinteni. Fontos időszak ez a végzősök életében, de nem szabad elfeledkezni az ezt megelőző hetekről sem, amikor az érettségire és a ballagásra való készülés mellett arra is rengeteg energia megy el, hogy a diákok kitalálják, miként nézzen ki az osztály tablója. Ilyenkor minden osztály valami nagyon különlegessel és forambontóval akar előrukkolni, hogy legalábbis adott intézményben mindenképp az övék legyen a legmenőbb darab.

Könnyen lehet, hogy az idei versenyt látatlanban is a veszprémi Vetési Albert Gimnázium 12/B osztálya nyerte, a Promotions szemléje szerint ők ugyanis mertek akkorát álmodni, hogy a legnépszerűbb pornóoldal, a Pornhub mintájára húzták fel a saját tablójukat. Ebben a cikkben meg is lehet tekinteni, hogy néz ki pontosan a végeredmény.

Ahogy a cikk írja, a tabló az oldal „Pornósztárok” c. rovatának mintájára épült fel, a diákok fotói mellett még a hitelesített profilt jelképező kék pipák és a rangsorolást jelző ikonok is megtalálhatók. A diákok mellett pedig természetesen ott vannak az őket 2017 és 2022 között tanító pedagógusok is, ők a „Még több” rovat helyét foglalják el.

A Promotions cikkét még szombaton publikálták, ám azóta történt pár fejlemény a történetben. A hírt eredetileg szállító 82nullanulla című regionális portál hétfőn egy frissítést adott ki. Ebben azt írják, a gimnázium intézményvezetője levélben kereste meg szerkesztőséget azzal, hogy a tablót ihlető grafika eredete csak cikk megjelenése után vált ismertté a tantestületben, és amikor felismerték, hogy mivel van dolguk, a fotót eltávolították az iskola honlapjáról, a tablót pedig azóta is zárt helyen tárolják.