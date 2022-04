Nem ér rá, mert a férje mellett a sugar daddyjével is minden nap találkozna – közölte az esküdt a bírónővel

A floridai Parkland egyik iskolájában 2018 februárjában 17 embert megölő Nikolas Cruz tárgyalására kiválasztott egyik esküdt az előkészítő ülésen azt mondta a bírónőnek: azért nem tudja elvállalni a feladatot, mert házas, de van egy sugar daddyje is – és az utóbbival szeretne minden nap találkozni.

Cruz még októberben vallotta magát bűnösnek az iskolai lövöldözésben kapcsolatos 17 rendbeli elsőfokú gyilkosságban és 17 rendbeli gyilkossági kísérletben. Azonban a halálbüntetésről döntő tárgyalást elhalasztották, miután az ügyészek közölték: több időre van szükségük ahhoz, hogy a Marjory Stoneman Douglas High School gyilkosa mellett várhatóan tanúskodó mentálhigiénés szakértőket meghallgassák.

Az Egyesült Államokban nem bírói döntéssel ér véget a büntetőügyek tárgyalása, hanem egy általában tizenkét fős, civilekből álló testület, az esküdtszék hozza meg a végső ítéletet.

A háromlépcsős esküdtszéki kiválasztási eljárás április 4-én kezdődött, és az előrejelzések szerint két hónapig tart majd. Ezután egy várhatóan négyhónapos tárgyalás következik, melynek keretei között arról döntenek arról,

hogy Cruz életfogytiglani börtönbüntetést kap-e a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül vagy halálbüntetést.

Az esküdtek kiválasztása során Elizabeth Scherer körzeti bírónő megkérdezte, hogy nem maradt-e ki valamelyik esküdtjelölt, vagy nincsenek-e kérdések, esetleg aggályok a kiválasztottakban.

Az egyik, Miss Bristolként azonosított esküdtjelölt pedig így kezdte a kibúvókeresést: „Ez egy egész hónap. Először is, hadd tisztázzam magam, a születésnapom július 2-án van, az egyik fiamé július 4-én, a másik fiamé 18-án”.

Az esküdtjelölt annyira hadart, hogy a bírónő vissza is kérdezett. Bristol pedig a dátumok pontosítása után a következő szavakkal folytatta:

„Tessék?” – kérdezett vissza fejcsóválva a tanácstalan bírónő, amire Bristol megismételte: „a sugar daddym” – majd a bírónő újabb tanácstalan reakcióját követően így folytatta az esküdtjelölt:

„Házas vagyok, és van egy sugar daddym. Akivel minden nap találkozunk.”

Scherer bírónő még mindig kissé értetlenül állt, és közölte Bristollal, hogy majd visszatér rá. A különleges kibúvóval előrukkoló esküdtjelöltet végül felmentették a tárgyaláson való részvételtől.

