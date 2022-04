Doja Cat a vécéből szaladt átvenni a Grammyjét: Életemben nem pisiltem ilyen gyorsan!

A nemrég a teljes zeneipartól visszavonulót fújt Doja Cat azért a Grammy-díjátadóra még ellátogatott. Sőt, az énekes-rapper díjat is nyert, miután akkora siker lett a Kiss Me More című száma SZA-val. Utóbbi előadó mankóval lépett a díj közelébe egy óriási uszállyal rendelkező ruhában (és Lady Gagán kívül senkinek nem jutott eszébe, hogy segítenie kellene SZA-nak a színpadra felslattyogni), jóval Doja Cat előtt, aki némi fáziskéséssel követte kolléganőjét.

A színpadon aztán utóbbi elmondta, váratlanul érte a díj, olyannyira, hogy éppen a mosdóban csücsült, mikor kimondták a nevét.

This #Grammys clip has it all:

-Avril Lavigne

-Doja Cat & SZA winning for pop duo performance

-Lady Gaga helping SZA with the train of her dress

-Doja Cat running from the bathroom to accept the award

-BTS & Olivia Rodrigo

-Doja getting emotionalhttps://t.co/rjX2S54hkr pic.twitter.com/R82aAyhwH6

— Variety (@Variety) April 4, 2022