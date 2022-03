Görög Zita napi 4 órát alszik, folyamatosan a bajbajutott ukránokon igyekszik segíteni

A különböző forgatókönyvekre van A, B és C terve is a családnak.

Görög Zita már az orosz-ukrán háború kitörésének napján jelezte az Instagram oldalán, mennyire ellenzi a történteket. A konfliktus eseményeit élőben követjük a 24.hu-n.

Ahogyan sokak életét, úgy a színésznő mindennapjait is felforgatta a háború, ugyanis mindent megtesz azért, hogy segítsen azoknak, akik erre rászorulnak. Miközben igyekszik a saját családjában is helytállni, mindig készenlétben van, a telefonja ugyanis bármikor megcsörrenhet, ekkor pedig igyekszik minden kapcsolatát mozgósítani, hogy szállást vagy munkát találjon a bajbajutott ukránoknak. Napi négy órát alszik.

Reggelente iskolába, bölcsödébe viszem a gyerekeket, de útközben megállás nélkül csörög a telefonom, teljesen kiszámíthatatlan, aznap milyen problémákkal állunk szemben

– mondta a Story magazinnak.

Görög Zita már többeket befogadott az otthonába, legutóbb egy olyan család szállt meg nála, akik ezt megelőzően már öt napja nem aludtak ágyban és megfürödni sem volt lehetőségük. Ők azóta továbbálltak, a színésznő ajtaja viszont nyitva marad a segélykérők előtt. Egy 10-12 fős csapattal dolgozik együtt, akikkel közösen a hogysegits.hu-t is megalkották.

Találkoztam egy fiatal nővel, akiről kiderült, nem tud írni és olvasni, és van hét gyereke. Találtunk számára munkát, szállást, és hamarosan már takarítóként fog dolgozni, neki most nincs ennél nagyobb boldogság

– magyarázta a lapnak.

A színésznő a gyerekei előtt is nyíltan beszél a háborúról, de igyekszik humorral oldani bizonyos helyzeteket, hogy ne nyomassza a kicsiket. Jelenleg klinikai szakpszichológust keresnek, hogy megtanítsa az önkénteseket arra, hogyan kommunikáljanak a traumatizált menekültekkel, akik ugyanis a napokban érkeznek az országba, már nagyobb valószínűséggel szembesültek a harcokkal, éltek át bombázásokat vagy láttak elhunytat. Otthon mindenesetre nekik van már A, B és C tervük is különböző forgatókönyvek esetére, ugyanis mint mondja, jobb felkészültnek lenni, hiszen nem lehet tudni, ránk milyen hatással lesz az, ami jelenleg a világban zajlik.