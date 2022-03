„Ebben a háborúban az önök fiai, férjei, apái halnak meg” – orosz és ukrán influenszerek is sürgetik a háború befejezését

A közösségi média révén olyan tudósítást láthatunk a háborúról, amihez hasonlót évekkel korábban elképzelni sem lehetett volna. A posztolók közül viszont nem mindenkit az igazságérzet vagy a béke iránti vágy vezérel. A szakértők is óvatosságra intenek, a kiragadott pillanatokat megörökítő puzzle-darabokat ugyanis nehéz lenne összerakni. De mit csinálnak eközben az ukrán és az orosz influenszerek?

Vlagyimir Putyin elnök utasítására Oroszország február 24-én hajnalban teljes körű támadást indított Ukrajna ellen. Azóta a politikusok és a szakértők mellett a hírességek is megfogalmazzák gondolataikat a fejleményekről, köztük az érintett térségek véleményvezérei is. Természetesen az orosz és ukrán influenszerek (legalábbis a jelentős részük) is aktívak a témában, alapvetően változott a profiljuk tematikája, mióta kitört a háború. Némelyiküknél viszont felfedezhető némi kettősség: miközben a kialakult helyzet negatív hatásairól beszélnek, van, aki tovább dokumentálja a luxustól csillogó mindennapjait, és olyan is, aki mellékesen említi, hogy a követői pénzzel is támogathatják, ha úgy adódik.

Érthető, hogy a vezető ukrán véleményvezéreknél hangsúlyosabban jelenik meg a téma és az azzal kapcsolatos kommunikáció. A több mint 6,5 millió követővel rendelkező Mihail Poplavszkij, a kijevi művészeti egyetem rektora például arra kérte az ukránokat, hogy zárjanak össze, tartsanak ki és ne dőljenek be az álhíreknek. Kátya Oszádcsa ugyancsak a tájékoztatásnak, lelkesítésnek szentelte az Instagram-profilját a háború kirobbanása óta, és még az orosz követőkhöz is szólt: arra kéri őket, hogy fogjanak össze és vessenek véget a borzalmaknak.

Szása Bo a posztjaira jellemző erotikát mellőzve a háború borzalmairól informálja közel kétmilliós követőtáborát. Volt rá példa, hogy törölnie kellett a bejegyzését.

SOS! Orosz szabotőrök felgyújtották a Kijevtől 25 mérföldre nyugatra fekvő Vaszilkiv olajterminált. A mérgező gázok nagy területen terjengenek nyugat felé az erős szél miatt. A gyilkos felhők környezeti katasztrófával fenyegetik az Európai Uniót

– írta hétfői posztjában, amit azóta eltávolított az oldaláról, de így is bőségesen publikál fotókat és videókat. Mint például ezt filmet, ami arról szól, milyen lesz Ukrajna, ha egyszer véget ér ez a borzalom

Mindeközben a Ferencváros korábbi edzőjének, Szerhij Rebrovnak a felesége, Anna Rebrova is leállította a luxustól fénylő tartalmak posztolását, helyette az ostrom alatt álló hazájáról osztotta meg gondolatait.

Köszönjük az anyáknak, hogy ilyen fiakat neveltek, akik vérrel és verejtékkel védik Szülőföldünket! El sem tudom képzelni, mit éreztek, amikor elkülditek a fiaitokat, hogy saját életük árán védjenek meg minket! Amíg ilyen hőseink vannak, mi vagyunk a Mindenható! Senki sem ijeszthet meg minket. Tudom, hogy mindennek vége szakad, és még erősebbek, egységesebbek leszünk!

– írja a posztban.

Marta Vaszjuta a TikTokját használva igyekszik bemutatni a jéghideg valóságot. Az ukrán és brit felmenőktől származó lány e-mailben várja a háború alatt készült felvételeket, már többet is posztolt közülük az elmúlt napokban. Megmutatja, mit lát és hall Ukrajna lakossága, hogy néz ki egy voltaképpen porig rombolt élelmiszerüzlet, de olyan videót is posztolt, amin bombák becsapódása után gyereksírás hallatszik. Az említett felvételek a cikk megírásakor már rengeteg emberhez eljutottak, némelyik többmilliós megtekintésnél tart.

A Guardian információi szerint egyébként több szakértő is arról számolt be, hogy az algoritmus meglehetősen kegyes azokhoz, akik a háborúról szolgáltatnak információkat. A témában futó videókon egyre csak nő a megtekintések száma, ez azonban az álhíreket terjesztő felhasználókat is elégedettséggel tölti el.

A legnagyobb követőtábort jegyző ukrán tiktokkerek sem tétlenkedtek az elmúlt napokban. A több mint 2,5 milliós bázissal rendelkező J. Jevcsenkó napi 4–5 posztban is foglalkozik a háborúval, ám a téma komolysága miatt sem változtatott a stílusán, és továbbra is viccet csinál mindenből – így az ukrán–orosz konfliktussal kapcsolatos fejleményekből is. Egy kommentelő meg is kérdezte tőle, miért nem áll be inkább a hadseregbe, mire Jevcsenkó azt felelte, sosem fogott még fegyvert, ahhoz viszont ért, amit csinál: 3 óra streameléssel például 30 dollárt keresett, amit az ukrán hadseregnek ajánlott fel.

Markiv Anasztazia sokkal komolyabban állt bele a témába. Oroszul szólalt meg a „Felhívás az orosz néphez” feliratú videójában, amiben arra kéri az oroszokat, hogy ne maradjanak csendben, és csatlakozzanak az utcán tüntető tömeghez.

Önöknek nem mondanak igazat. Oroszország tényleg megtámadta Ukrajnát, nem azért jött, hogy megmentse. Főleg, hogy nem is kellett volna minket megmenteni, viszont a háború után jó sokáig építhetjük újjá Ukrajnát. Kijevet, ahol most a rokonaim, közeli barátaim, kollégáim, csoporttársaim tartózkodnak, épp lövik. Ők óvóhelyen vannak és folyamatosan lövéseket hallanak. Minden, amit önöknek mutatnak – nem igaz. Nagyon-nagyon rettenetes itt lenni. A hadseregünk védi az országunkat és a legvégsőkig védelmezni fogja. Cselekvésre szólítom fel önöket: ne hallgassanak, menjenek az utcára, és mondják el az igazságot, hiszen az önök emberei is meghalnak ebben a háborúban. Ezek az önök fiai, önök férjei, önök apjai. Kérem, ne maradjanak csendben!

– mondta az ukrán lány.

Az oroszok sem akarják a háborút

Vlagyimir Putyin ugyan állítja, hogy a döntése mögött egységes nemzeti érdek áll, a közösségi oldalak tartalmai egészen másról árulkodnak, még a saját körét nézve is. A háború kirobbanása előtt a múlt héten több kormánypárti beszélő fej, oligarcha és nagykövet is arról beszélt, hogy sikerült elkerülni a a fegyveres összecsapás lehetőségét, majd az elnök sajtófőnökének, Dmitrij Peszkovnak a lánya nyíltan nemet mondott a háborúra az Instagram-történetében, mielőtt azt hirtelen eltüntették volna.

Az ellenérzéseket orosz véleményvezérek is osztják, bár esetükben kifejezetten rizikós szót emelni a saját kormányuk ellen. A Reuters információ szerint az orosz kommunikációs szabályozó hatóság a TikTokon terjedő háborús felvételeknek is megálljt parancsolna, hétfőn ugyanis azt követelték a platformtól, hogy kiskorúak feedjébe ne ajánlják az effajta tartalmakat, melyeknek nagy része oroszellenes – legalábbis a véleményük szerint. A TikTok egyelőre nem reagált a követelésre, a Facebookkal és a YouTube-bal karöltve viszont kitiltotta az Európai Unió területéről az orosz kormánypropagandát sugárzó profilokat, így ezek nem elérhetők a térségben.

A legnagyobb követőbázissal rendelkező influenszerek némelyike igyekszik úgy tenni, mintha nem tombolna háború, akadnak viszont olyanok is, akik elítélik a véres konfliktust. Nasztya Ivlejeva egy üres fekete fotóval és egy „Nyet Vajnye”, azaz „Nem a háborúra” poszttal igyekezett érzékenyíteni 19 milliós követőtáborát az Instagramon, ezzel azonban nem mindenkit hatott meg. A kommentszekcióban viták is kialakultak a hozzászólók között, egyesek beleálltak a bloggerbe, számon kérve őt, hogy korábban miért nem emelt szót Ukrajnáért, illetve akadt, aki azt javasolta neki, hogy inkább menjen ki az utcára tüntetni posztolgatás helyett.

Hasonló a helyzet Xenia Tchoumitcheva (Kszenyija Csumicseva) orosz-svájci modellel is, aki a reggeli kávéjáról készült fekete-fehér fotót választotta ahhoz, hogy jelezze, nem támogatja a háborút, és vérzik a szíve – egyetlen nappal később viszont már az új Louis Vuitton karkötőjét mutogatta a követőinek azzal a felütéssel, hogy a szörnyű hírek ellenére igyekszik annyit dolgozni, amennyit csak tud.

A több mint 10 millió követőt számláló Diana Aster (Asztyer) a TikTokon osztott meg videókat, melyekben egyértelmű üzenetet fogalmazott meg. Az egyik felvételen Oroszország és Ukrajna miatt könnyezik, majd két videóban is egy ukrán barátnőjével látható, akivel megígérik, hogy mindig ott lesznek egymásnak.

Orosz vagyok. Sajnálom ezt az egészet. Békét akarok

– írja a videó mellett, amit már legalább 14 millióan láttak.

Hasonló véleményen van Niki Proshin (Prosin) is, akit több mint 760 ezren követnek az oldalon. A 27 éves tiktokker saját elmondása szerint főleg az orosz kultúráról posztol a hétköznapjain, miután azonban kitört a háború, fontosnak érezte elmondani, hogy az orosz kormány nem jelent egyet az Oroszországban élőkkel, ők ugyanis nem akarják ezt, legalábbis bárki, akivel beszélt, ellenzi a háborút.

Szomorú vagyok, mert olyan sok embernek szétesik az élete. De rémült is vagyok, mert sem személyesen én, sem pedig más orosz nem tudunk tenni semmit. Nem mi döntöttünk úgy, hogy kirobbantunk egy háborút. Ez nem a hétköznapi emberek döntése

– mondta, hozzátéve, szerinte az említett döntést egyetlen ember hozta meg helyettük.

Azután, hogy Proshin elmondta a véleményét a háborúról, többször is bejelentkezett új infókkal, bepillantást engedve például a Szentpétervár utcáin zajló demonstrációk részleteibe. Mint mondta, a tüntetők közül többeket letartóztattak az orosz hatóságok. Egyeseket közmunkára ítéltek, másokat csak magas óvadék letétele után engedtek el. A tiktokker felhívta a figyelmet, hogy ez utóbbi kifizetésében lehet segíteni az érintetteknek.

Bár a Guardian hiteles forrásként hivatkozik Niki Proshinra, említést érdemel, hogy egy instagramos kérdezz-felelek alkalmával meglehetősen különös választ adott egy követői kérdésre. Az illető afelől érdeklődött, hogyan segíthetne az ártatlanokon, mire a tiktokker azt felelte,

őszintén fogalma sincs, esetleg reagáljon az ő edukatív jellegű posztjaira, hogy ezáltal több emberhez juthassanak el, de ha pénzzel szeretné támogatni, a Patreonon vagy a PayPalon keresztül megteheti – bár hozzátette, hogy erre nem feltétlenül szorul rá, eléggé rendben van most anyagilag.

A fura megnyilatkozás után nem meglepő, hogy egyesek szerint az influenszerek trendként tekintenek az orosz–ukrán konfliktusra. Az Arré egyik szerzője például egy egész cikken át ekézte a tartalomgyártókat, akik csak a kattintásokat és az interakciókat látják a kialakult helyzetben, kiemelve a mémgyártókat is, akik szerinte egy olyan háborún szórakoznak, ami (egyelőre) nem érinti őket.

Kérdéses továbbá az adományozási szándék tisztasága is. Több befolyásos személy is jelezte, hogy jelentős összeggel kívánja támogatni a háborúban érintett ártatlanokat, egy Danielle Bernstein nevű divattervező pedig úgy gondolta, összeköti „a kellemeset a hasznossal”. Március elsejére harangozta be új bikinikampányát, állítva, hogy a vásárlásokból befolyt összeg egy részét egy ukrán jótékonysági szervezetnek juttatja el. A tervező követői nem lelkendeztek az ötlet hallatán, most pedig már meg sem tehetnék ezt, Bernstein ugyanis megváltoztatta az eredeti szöveget, és letiltotta posztja alatt a kommentelési lehetőséget. A szerkesztett szövegben arról ír, hogy szinte mindig jótékonykodott a márkájából befolyt pénzből, ez pedig most sem lesz másként, ám a kollekció megjelentetését végül elnapolják, helyette ötezer dolláros segéllyel támogatják Ukrajnát, csakúgy, mint korábban, amikor is 250 ezer dolláros összeget adományoztak a háború sújtotta országnak.

Nem árt az óvatosság

A népes követőtáborral rendelkező véleményvezérek szerepe mindenképpen meghatározó jelen helyzetben, hiszen általuk valóban szélesebb körhöz juthatnak el fontos információk a háborúról. Roman Kolodkónak, a Mediacube kelet-európai influenszermarketing-ügynökség operatív igazgatójának például az a véleménye, az ukrán városokban tartózkodó influenszereknek feladata is, hogy hallassák a hangjukat a történtek miatt. A Reliable Sources című műsor vasárnapi adásában azonban több szakértő is óvatosságra intett.

A TikTokon ugyanis nem csak a valós felvételek, de az álhírek és a kontextus nélküli tartalmak is rekordsebességgel terjednek.

Brian Stelter, a CNN vezető médiatudósítója úgy véli, minél konkrétabb vagy drámaibb egy információ, annál gyanakvóbbnak kell lenni. David French, a The Dispatch vezető szerkesztője ezt megerősítve arra világított rá, hogy bár a közösségi média megmutatja a háború brutalitását, az említett platformok nem kínálnak átfogó stratégiai nézetet, nem ismertetik az orosz erők pozícióját vagy az áldozatok számát.

Minden egyes TikTok-videó egy apró pillanatfelvétel egy kis momentumról, gyakran minden más átfedő kontextus nélkül. Valójában rengeteg időt kéne hátterezéssel tölteni ahhoz, hogy elkezdhessük összerakni a TikTok kirakós darabjait.

Ezért aztán a közösségi oldalak influenszereinek kétszer is át kell gondolniuk, hogyan posztolnak a helyzetről. Minél többen követik őket, annál szélesebb körhöz jutnak el az üzeneteik, a hamis hírek azonban éppen olyan gyorsasággal terjedhetnek, mint a valós, hivatalosan is megerősített információk. Ugyanez a helyzet a néhol kisebb követőszámról induló tiktokkerek esetében is, a háborús tartalmak ugyanis szó szerint trenddé váltak a videómegosztón, így sokan akár napok alatt is megduplázhatják a követőszámaikat, ha a megfelelő címkéket használják – de ezt nemcsak azok ismerik fel, akiket az igazságérzetük vagy a béke ösztönöz, hanem a kattintásvadászok és a propagandisták is.