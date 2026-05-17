James Franco közel egy évtized után nagy hollywoodi filmben szerepel: az új Rambóban

James Franco hivatalosan is visszatér a hollywoodi körforgásba. A sztár szerepelni fog a John Rambo című Rambo-előzményfilmben, melynek producere az eredeti franchise sztárja, Sylvester Stallone.

Franco szerepe a filmben apró lesz, de ez lesz az első nagyobb filmszerepe a 2017-es Alien: Covenant óta.

Az Első vér előzményfilmjében Noah Centineo játssza a címszereplő vietnámi háborús veteránt.

Miért lett kegyvesztett Hollywoodban?

Az új Rambo azért lesz fontos film Francónak, mert korábban öt nő – akik közül négyen egy korábban általa vezetett színészképző intézmény diákjai voltak – szexuális zaklatással vádolták meg egy 2018-as Los Angeles Times-cikkben.

Franco képviselői tagadták a vádakat. Két diák pert indított a színész ellen 2019-ben, amelyet végül 2021-ben rendeztek.

A sztár ezt követően négy év szünetet tartott a színészetben, csak aztán tért vissza a mozivászonra előbb egy francia, majd egy olasz filmben. A per utáni munkáinak túlnyomó többsége független vagy európai finanszírozásból származott.