Zöldfülű esküvőszervezők azt gondolhatják, ha megvan az időpont és a helyszín, esetleg már a szertartást is leszerveztük, fellélegezhetünk, ám ez koránt sincs így: a szervezés igazán sűrű része csak ezután következik. Jönnek a különböző szolgáltatók és a kisebb-nagyobb részletek, amelyek nagyban hozzájárulnak a nagy nap hangulatához.

A 24.hu esküvői kisokos sorozatában jegyespárok és szakmabeliek segítségével vesszük végig a szervezés állomásait: a harmadik részben azt nézzük meg, kiket érdemes felkérni, mi számít ma már alapnak, mi extra, min lehet – vagy éppen nem érdemes – spórolni.

Esküvői dekor: profira bízni, vagy megoldani saját kezűleg?

Kértünk legalább három dekorostól árajánlatot, jó magasra felfutott a szemöldökünk, és akkor azt mondtuk: »Jó, ezt megcsináljuk mi!« Annyival nem volt nagyobb feladat, mint amennyit elkértek volna érte

– ezt a lapunknak megszólaló egyik menyasszony, Krisztina mondta, aki vőlegényével együtt készítette el az áprilisi esküvőjük teljes dekorációját. Nem ők az egyetlenek, akik erre az elhatározásra jutottak.

A legtöbben, akárcsak Krisztináék, a dekort önállóan oldják meg, szakmai segítség nélkül, általában azért, hogy ezzel spóroljanak az esküvő költségein.

Nagyon megy az esküvői ipar: ahogy meghallják a szót, hogy »esküvő«, minden sokkal drágább lesz, a szolgáltatók teljesen más árakat mondanak

– osztotta meg velünk tapasztalatait egy másik menyasszony, Flóra. Az általa is hivatkozott okokból Alexandráék például úgy döntöttek, az egyik ázsiai webáruházból szerzik be a díszítőelemek nagy részét. Abban bíztak, hogy így olcsóbban megússzák, de utólag úgy látják, így is egy kisebb vagyont ráköltöttek a dekorra.

A financiális okokon túl más szempontok is léteznek: