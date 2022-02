Akár egymillió dollárt is adományozhat Ryan Reynolds és Blake Lively az ukrajnai menekülteknek

Ryan Reynolds és Blake Lively Ukrajna iránti támogatásukat fejezték ki, és bejelentették, hogy akár 1 millió dollárt, azaz mintegy 323 millió forintot is hajlandóak adományozni az országból menekülők megsegítésére – írja a VT. A színészpár arra buzdította követőit, hogy támogassák ők is az orosz támadás áldozatait.

Ryan Reynolds a Twitteren osztotta meg 18,9 millió követőjével az USA for UNHCR bejegyzését.

Ebben azt írják, a házaspár minden dollárnyi adományt megdupláz, egészen 1 millió dolláros végösszegig.

A színész az UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa) vonatkozó oldalát is linkelte, a bejegyzést Blake Lively is közzétette. A színésznő az Instagramon is beszámolt a kezdeményezésről, mint írja, kevesebb mint 48 óra alatt több mint 50 ezer ukrán kényszerült elhagyni otthonát. Egyes becslések alapján a valós szám ennek többszöröse lehet.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.⬇️ https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ

